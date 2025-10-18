En
در دومین دیدار دوستانه رخ داد؛

شکست سنگین شاگردان شمسایی مقابل روسیه!

تیم ملی فوتسال ایران مقابل تیم روسیه شکست سنگینی را متحمل شد.
شکست سنگین شاگردان شمسایی مقابل روسیه!

تیم ملی فوتسال ایران در دومین بازی تدارکاتی خود مقابل تیم قدرتمند روسیه با نتیجه سنگین ۵ بر ۲ شکست خورد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌های ملی فوتسال ایران و روسیه در دومین بازی دوستانه به مصاف هم رفتند که شاگردان وحید شمسایی در این دیدار مقابل رقیب مطرح خود حرفی برای گفتن نداشتند و شکست سنگینی را پذیرا شدند.

در دیدار اول دو تیم با تساوی یک بر یک رضایت داده بودند، اما در دومین مسابقه، شاگردان شمسایی نتوانستند برابر میزبان خود دوام بیاورند و نتیجه‌ای متفاوت رقم خورد. روسیه که از فرصت میزبانی بهره‌مند بود، با ارائه بازی هماهنگ و بهره‌گیری از موقعیت‌ها، پنج بار دروازه ایران را باز کرد.

محمدحسین بازیار و حسین طیبی موفق شدند برای تیم ملی در این دیدار گلزنی کنند اما تلاش‌ ملی پوشان ایران برای جبران نتیجه کافی نبود.

کادر فنی تیم ملی باید با بررسی دقیق عملکرد بازیکنان و شناسایی نقاط ضعف، برنامه‌ریزی مناسبی برای ارتقای تیم داشته باشد تا در مسابقات رسمی پیش‌رو، عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارند.

جزئیات بازی به این شرح است:

گل‌های ایران: محمدحسین بازیار، حسین طیبی

گل‌های روسیه: روسلان کوزدیف، آرتم نیازوف، پاول سیماکوف، ایوان چیشکالا، نیکیتا فخرالدینوف

کارت‌های زرد: سعید احمدعباسی (ایران)

کارت قرمز: نیکیتا فخرالدینوف (روسیه)

ترکیب اصلی دو تیم‌:

ایران: باقر محمدی، مسعود یوسف، حسین سیزی، حسین طیبی، علی خلیلوند

روسیه: کریل شچورک، روسلان کودزیف، آرتم نیازوف، پاول سیماکوف، آندری پونکراتوف

گزارش خطا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
0
پاسخ
شمسایی ول کن
