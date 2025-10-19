En
جزئیات جدایی پرحاشیه تام کروز و آنا د آرماس فاش شد

پس از یک رابطه پرشتاب نه‌ماهه، منابع خبری می‌گویند تام کروز و آنا د آرماس از هم جدا شده‌اند و اختلافات اساسی باعث شده است این رابطه دوام نیاورد.
جزئیات جدایی پرحاشیه تام کروز و آنا د آرماس فاش شد

به گزارش تابناک؛ تام کروز، ستاره مشهور هالیوود، رابطه‌اش با آنا د آرماس را تمام کرده است. حالا منابع خبری پرده از دلایل جدایی این زوج برداشته‌اند و تأکید دارند که این جدایی یک حرکت تبلیغاتی نبوده است.

این زوج که رابطه‌شان در فوریه و پیش از روز ولنتاین با یک شام حرفه‌ای در لندن سر زبان‌ها افتاد، پس از یک رابطه پرشتاب نه‌ماهه، در اکتبر از هم جدا شدند. آخرین حضور عمومی آنها در جولای بود، هنگامی که آخر هفته‌ای عاشقانه در وودستاک، ورمانت داشتند.

در طول این رابطه کوتاه، آنها در کنسرت اوسیس در ورزشگاه ومبلی و جشن تولد دیوید بکام نیز شرکت کردند.

یک منبع نزدیک به دیلی میل توضیح داد که جدایی چرا رخ داد و چرا این رابطه برای همیشه پایان یافته است. او می‌گوید: «مثل هر فیلم خوبی، همه چیز به پایان می‌رسد و این همان اتفاق برای تام و آنا بود.»

این منبع ادامه داد: «آن‌ها ابتدا برای دیدن اینکه آیا می‌توانند با هم کار کنند، با هم ملاقات کردند و این موضوع به چیزی فراتر از انتظارشان تبدیل شد.» آنا د آرماس، بازیگر کوبایی-آمریکایی، گفته بود جذب رفتار عاشقانه این ستاره شده و دوست نداشتنش امکان‌پذیر نبوده است.

با وجود ظاهر موفقیت‌آمیز رابطه، آنها نهایتاً تصمیم گرفتند حرفه‌ای بمانند، چون نتوانستند مسائل رابطه خود را به عنوان یک زوج حل کنند و می‌خواستند در آینده دوستی و پروژه‌های مشترک‌شان را حفظ کنند. آنها قرار است در فیلم ترسناک ماورایی «عمیق‌تر» بازی کنند و درباره پروژه‌های دیگر نیز با هم صحبت داشته‌اند.

منبع خبری تأکید کرد که هیچ حسادت یا کدورتی در پایان این رابطه وجود ندارد، اما احتمال بازگشت هم وجود ندارد؛ چرا که تام کروز معمولاً به روابط گذشته بازنمی‌گردد و سابقه روابط قبلی او این موضوع را نشان می‌دهد.

تام کروز به خاطر روابط پرحاشیه‌اش شناخته می‌شود، از جمله ازدواج با میمی راجرز در ۱۹۸۷ و نیکول کیدمن در ۱۹۹۰، و رابطه مشهورش با کیتی هولمز که دخترشان سوری اکنون ۱۹ ساله است. پس از آن، او تنها با زنان جوان برای مدت کوتاه قرار گذاشته و این رفتارش همیشه مورد توجه رسانه‌ها بوده است.

