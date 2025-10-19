En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۵ ماده غذایی گیاهی برای داشتن شکم صاف

برخی سبزیجات خاص مانند بروکلی، هویج و اسفناج می‌توانند به طور چشمگیری چربی‌های مزاحم شکم را کاهش داده و به تناسب‌اندام کمک کنند.
کد خبر: ۱۳۳۵۰۴۳
| |
212 بازدید
۵ ماده غذایی گیاهی برای داشتن شکم صاف

به گزارش تابناک؛ بر اساس تحقیقات، بهترین سبزیجاتی که به کاهش و از بین بردن چربی‌های مزاحم در ناحیه شکم کمک می‌کنند، عبارتند از:

۱) کلم بروکلی

طبق تحقیقات، بروکلی یک ماده گیاهی مفید برای نابودی چربی شکم است. مطالعات نشان می‌دهد که مصرف منظم سبزیجات تیره‌رنگ، مانند بروکلی و سبزیجات برگ‌دار، مانند کلم پیچ و اسفناج، به کاهش چربی احشایی در افراد دارای اضافه وزن کمک می‌کند.

۲) هویج

هویج سرشار از نوعی ترکیب گیاهی به نام لوتئین است که دارای خواص آنتی اکسیدانی و توانایی بالقوه در کاهش بافت چربی شکم است. هم‌چنین جویدن هویج خام، به متابولیسم کمک کرده و به دنبال آن روند چربی‌سوزی را تقویت می‌کند.

۳) کاهو

سبزی دیگری که در کاهش چربی شکم نقش دارد، کاهو است. اول از همه، کاهو سرشار از لوتئین است و تأثیر چشمگیری بر کاهش چربی شکم دارد. یک مطالعه بر روی مردان ژاپنی مبتلا به چاقی نشان داد که افزایش مصرف سبزیجات غنی از کاروتنوئید، مانند کاهو، می‌تواند چربی احشایی (شکمی) را کاهش دهد.

۴) چغندر

این گیاه ریشه‌دار مملو از مواد مغذی است که فرایند هضم را بهبود می‌بخشد و به مدیریت وزن کمک می‌کند. چغندر سرشار از فیبر است؛ خوردن فیبر کافی به جلوگیری از نفخ، کاهش اشتها، افزایش احساس سیری و بهبود سلامت میکروبیوم روده کمک می‌کند، مسئله‌ای که در کاهش وزن سالم بسیار مهم است.

۵) اسفناج

به گفته متخصصان تغذیه، مصرف زیاد اسفناج در رژیم غذایی می‌تواند به کاهش چربی شکم کمک کند. به طور کل، سبزیجات سبزرنگ اثر فوق‌العاده‌ای در از بین بردن چربی احشایی دارند. اسفناج علاوه بر فیبر، حاوی ویتامین K بالایی است و در کاهش وزن بدن و جلوگیری از تجمع چربی در ناحیه شکم نقش دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ماده غذایی شکم سبزیجات بروکلی
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۱۰ خوراکی‌ برای طول عمر بیشتر
خیار و کاهو از دسترس خارج شدند!
راه‌حل طلایی و ساده برای جلوگیری از کپک رب گوجه‌فرنگی
پنیر پیتزا از چه سنی برای کودکان مجاز است ؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۳۱ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۶۸ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۷ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۶۴ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۷ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۴ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bIx
tabnak.ir/005bIx