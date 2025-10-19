۵ ماده غذایی گیاهی برای داشتن شکم صاف

به گزارش تابناک؛ بر اساس تحقیقات، بهترین سبزیجاتی که به کاهش و از بین بردن چربیهای مزاحم در ناحیه شکم کمک میکنند، عبارتند از:
۱) کلم بروکلی
طبق تحقیقات، بروکلی یک ماده گیاهی مفید برای نابودی چربی شکم است. مطالعات نشان میدهد که مصرف منظم سبزیجات تیرهرنگ، مانند بروکلی و سبزیجات برگدار، مانند کلم پیچ و اسفناج، به کاهش چربی احشایی در افراد دارای اضافه وزن کمک میکند.
۲) هویج
هویج سرشار از نوعی ترکیب گیاهی به نام لوتئین است که دارای خواص آنتی اکسیدانی و توانایی بالقوه در کاهش بافت چربی شکم است. همچنین جویدن هویج خام، به متابولیسم کمک کرده و به دنبال آن روند چربیسوزی را تقویت میکند.
۳) کاهو
سبزی دیگری که در کاهش چربی شکم نقش دارد، کاهو است. اول از همه، کاهو سرشار از لوتئین است و تأثیر چشمگیری بر کاهش چربی شکم دارد. یک مطالعه بر روی مردان ژاپنی مبتلا به چاقی نشان داد که افزایش مصرف سبزیجات غنی از کاروتنوئید، مانند کاهو، میتواند چربی احشایی (شکمی) را کاهش دهد.
۴) چغندر
این گیاه ریشهدار مملو از مواد مغذی است که فرایند هضم را بهبود میبخشد و به مدیریت وزن کمک میکند. چغندر سرشار از فیبر است؛ خوردن فیبر کافی به جلوگیری از نفخ، کاهش اشتها، افزایش احساس سیری و بهبود سلامت میکروبیوم روده کمک میکند، مسئلهای که در کاهش وزن سالم بسیار مهم است.
۵) اسفناج
به گفته متخصصان تغذیه، مصرف زیاد اسفناج در رژیم غذایی میتواند به کاهش چربی شکم کمک کند. به طور کل، سبزیجات سبزرنگ اثر فوقالعادهای در از بین بردن چربی احشایی دارند. اسفناج علاوه بر فیبر، حاوی ویتامین K بالایی است و در کاهش وزن بدن و جلوگیری از تجمع چربی در ناحیه شکم نقش دارد.