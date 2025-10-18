موج اعتراض به وزیر جهاد از جیرفت تا مغان

فریاد ناامیدی و اعتراض کشاورزان مغان، امروز و همزمان با ورود وزیر جهاد کشاورزی به استان اردبیل بار دیگر بلند شد؛ اعتراضی که چند روز پیش در جیرفت هم شاهد آن بودیم.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان اردبیل، وزیر جهاد کشاورزی امروز در حالی وارد منطقه مغان استان اردبیل شد که با وجود گذشت ۵ ماه هنوز مطالبات ۵ درصدی گندمکاران مغان پرداخت نشده است و کشاورزان زحمتکش مغان در احقاق مطالبات به حق خود ناامید و دست به دامان وزیر برای تظلم خواهی شده‌اند.

نقطه تلخ ماجرا در پرداخت نشدن مطالبات ۵ درصد گندم کاران مغان آنجایی است که هفته گذشته رئیس سازمان برنامه بودجه کشور و وزیر جهاد کشاورزی خبر از پرداخت کامل مطالبات گندم کاران خبر داده بودند.

این وضعیت نابسامان ناشی از تکرار وعده‌های محقق نشده مسئولان ذی ربط و عدم پاسخگویی و شفافیت مناسب، موجب آزار و اذیت بیش از پیش این قشر زحمتکش منطقه مغان شده است.

لازم به ذکر است، استان اردبیل یکی از قطب‌های کشاورزی کشور بوده و منطقه حاصل خیز و زر خیز مغان نقش موثر و غیر قابل انکاری در تأمین مایحتاج و اقلام کشاورزی کشور دارد.