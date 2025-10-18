En
پیروزی دختران فوتسال ایران مقابل روسیه

تیم ملی فوتسال زنان ایران در دیداری دوستانه مقابل روسیه به پیروزی رسید.
کد خبر: ۱۳۳۵۰۲۵
569 بازدید
پیروزی دختران فوتسال ایران مقابل روسیه

به گزارش تابناک؛ تیم‌های ملی فوتسال زنان ایران و روسیه در دومین دیدار دوستانه خود امروز (شنبه، ۲۶ مهر) به مصاف هم رفتند که با برتری ملی‌پوشان ایران به پایان رسید.

شاگردان شهرزاد مظفر در تیم ایران موفق شدند در این مسابقه با نتیجه ۴ بر ۳ حریف خود را شکست دهند.

مارال ترکمان دو بار و فاطمه رحمتی یک بار برای ایران گلزنی کردند. گل چهارم ایران هم با گل به خودی بازیکن روسیه به ثمر رسید.

تیم ایران که خود را آماده حضور در اولین دوره جام جهانی می‌کند، برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با روسیه در این کشور به سر می‌برد که در اولین مسابقه برابر این تیم به تساوی دو بر دو رسید و در دومین دیدار هم پیروز شد.

دختران فوتسال پیروزی ایران روسیه شهرزاد مظفر
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
صعود تیم ملی فوتسال ایران با گلباران عراق
مشخص شدن زمان دیدار تیم ملی فوتسال با روسیه
چگونه این زن فوتسال ایران را قهرمان آسیا کرد؟
