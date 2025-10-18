به گزارش تابناک؛ نشست خبری چهارمین جشنواره بینالمللی همام صبح امروز (شنبه ۲۶ مهرماه) با حضور محمدرضا مشهدی، دبیر جشنواره، و احسان حاجیپور، دبیر هنری جشنواره، برگزار شد.
افزایش چشمگیر مشارکت و حضور بینالمللی در جشنواره
محمدرضا مشهدی گفت: چهارمین دوره جشنواره از ابتدای آبانماه در تالار آیینه و خیال آغاز میشود و تاکنون از ۳۰ استان کشور آثار برگزیده دریافت کردهایم. امسال تعداد شرکتکنندگان نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد افزایش یافته که نشاندهنده پویایی جامعه توانیابان در عرصه هنر است.
وی افزود: با ایجاد فضای حرفهای در آثار داخلی، ۱۴ کشور خارجی در جشنواره شرکت کردهاند و بیش از ۲۰۷ هنرمند در رشتههای هنرهای دستی و موسیقی رقابت میکنند. همچنین بیش از ۴۰ اثر از کشورهای مختلف در نمایشگاه جشنواره به نمایش درمیآید.
آمار آثار ارسالی و استانهای پیشرو
مشهدی گفت: در این دوره ۲۶۵ اثر در حوزه هنرهای تجسمی، ۷۹ اثر در حوزه هنرهای دستی و ۷۱ اثر موسیقی به دبیرخانه ارسال شده است و در مجموع ۴۱۵ اثر به جشنواره راه یافتهاند.
او ادامه داد: تهران با بیشترین آثار رتبه اول را دارد و پس از آن خراسان رضوی، فارس، اصفهان، کرمان، مازندران، البرز و گیلان قرار دارند.
حمایت ویژه از هنرمندان دارای معلولیت
دبیر جشنواره بیان کرد: ۹۵ درصد از هنرمندان راهیافته از افراد دارای معلولیت و ۵ درصد از جانبازان هستند. سال گذشته حدود ۸۰ درصد آثار به فروش رسید و ما با حفظ شأن هنرمندان به تسهیل فروش آثار ادامه میدهیم.
او درباره جوایز گفت: نفر اول هر رشته ۵۰ میلیون تومان، نفر دوم ۳۵ میلیون و نفر سوم ۲۵ میلیون تومان جایزه نقدی به همراه لوح تقدیر دریافت میکنند. همچنین بستههای حمایتی و گواهی رسمی سازمان آموزش فنی و حرفهای برای هنرمندان در نظر گرفته شده است.
رونمایی از هوش مصنوعی ویژه افراد معلول و همکاریهای بینالمللی
مشهدی افزود: نزدیک به ۳ هزار اثر به جشنواره رسید که پس از سه مرحله بررسی، حدود ۴۱۵ اثر به مرحله نهایی راه یافتند. در دبیرخانه از هوش مصنوعی ویژه افراد معلول رونمایی خواهیم کرد که در انتخاب آثار کمک کرده است.
وی با اشاره به همکاری سازمان بهزیستی و وزارت میراث فرهنگی اعلام کرد: جوایز و تندیسها توسط سازمان بهزیستی اهدا میشود و تفاهمنامهای با پاراآرت توکیو برای برگزاری نمایشگاه مشترک منعقد شده است.
تشریح بخشهای جانبی جشنواره توسط دبیر هنری
احسان حاجیپور درباره بخشهای جانبی گفت: نشستهای تخصصی در حوزه هنرهای تجسمی، دستی، موسیقی، اقتصاد هنر و اپلیکیشنهای دسترسپذیر برگزار میشود. همچنین نشست ویژه «دراماتراپی» با رویکرد مشترک هنر و روانشناسی از اتفاقات ویژه امسال است.
وی افزود: ۳۶ اجرای محیطی در فرهنگستان هنر از دوم تا هفتم آبان برگزار میشود تا پل ارتباطی میان مردم و جشنواره باشد.
تئاتر دسترسپذیر برای نخستین بار در کشور
دبیر هنری جشنواره درباره بخش تئاتر گفت: برای نخستینبار در کشور و احتمالاً خاورمیانه، نمایشی با دسترسی آسان برای همه افراد دارای معلولیت طراحی و اجرا میشود. این نمایش هر شب ساعت ۱۸:۳۰ اجرا خواهد شد.
توجه ویژه به هنر دیجیتال و مشارکت رسانهها
حاجیپور خاطرنشان کرد: در طراحی چیدمان امسال توجه ویژهای به «دیجیتال آرت» شده و رسانههای رادیو و تلویزیون با هدف افزایش دسترسپذیری با جشنواره همکاری دارند. همچنین در بخش رأیگیری مردمی با اپلیکیشن همراه جشنواره همکاری میکنیم.
همکاری با کانون پرورش فکری و برنامههای اختتامیه
وی افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در این دوره همراه ماست و از ۲ کتاب ویژه جامعه توانیابان رونمایی خواهد شد.
دبیر هنری درباره مراسم اختتامیه گفت: جایزه ویژهای به نام فرشچیان در نظر گرفته شده و اهدای مدال و تندیس ویژه جشنواره در سالهای آینده انجام خواهد شد.