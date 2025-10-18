به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «ذبیحالله مجاهد»، سخنگوی دولت افغانستان گفت که افغانستان حمله هوایی روز جمعه پاکستان به پکتیکا را نقض آتشبس توافقشده و تلاشی برای طولانیتر کردن درگیری بین دو کشور میداند.
روز چهارشنبه، وزارت امور خارجه پاکستان پس از درگیریهای مرزی، آتشبس ۴۸ ساعته با افغانستان را اعلام کرد. این آتشبس تا پایان مذاکرات آتشبس در دوحه قطر تمدید شد. افغانستان، پاکستان را به نقض آتشبس در شامگاه جمعه پس از حمله هواپیماهای جنگی پاکستان به شهرستانهای برمال و ارگون در ولایت پکتیکا که منجر به کشته شدن هشت نفر، از جمله سه بازیکن کریکت افغان و زخمی شدن هفت نفر دیگر شد، متهم کرد.
سخنگوی طالبان افغانستان در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «امارت اسلامی افغانستان جنایات مکرر نیروهای پاکستانی و نقض حاکمیت افغانستان را به شدت و با شدیدترین الفاظ محکوم میکند. چنین اقداماتی تحریکآمیز و تلاشهای عمدی برای طولانیتر کردن درگیری تلقی میشوند.»
با این حال، او افزود که افغانستان به حل مسالمتآمیز درگیری اعتقاد دارد.
مجاهد تأکید کرد که حاکمیت موقت افغانستان همچنان به حل و فصل مسالمتآمیز و ثبات منطقهای متعهد است. او گفت که یک هیئت عالیرتبه افغان به رهبری «محمد یعقوب»، وزیر دفاع افغانستان امروز برای مذاکره با پاکستان به منظور کاهش تنشهای مرزی به قطر رفت. بنا بر گزارشها، «عبدالحق واثق»، رئیس اطلاعات افغانستان، او را همراهی میکرد.
مجاهد گفت: «در حالی که امارت اسلامی حق پاسخ به این تخلفات را برای خود محفوظ میدارد، به منظور حفظ عزت و شرافت تیم مذاکرهکننده خود، به نیروهایش دستور داده شده است که در حال حاضر از انجام عملیات نظامی جدید خودداری کنند.»
درگیریها بین افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند در ۱۵ اکتبر آغاز شد. پس از حملات هوایی، افغانستان نیروهای امنیتی را در امتداد خط دیورند، مرز بین دو کشور که توسط کابل به رسمیت شناخته نشده است، در حالت آمادهباش کامل جنگی قرار داد.