En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تست موفق موشک دوربرد نسل جدید بر جنگنده‌های ایرانی

با اطمینان بالایی می توان گفت جنگنده فانتوم دیده شده در ویدئوی اخیر، یکی از اف۴ های پروژه شهید دوران محسوب می شوند که این بار حامل یک تیر موشک هوا به هوای مرموز است.
کد خبر: ۱۳۳۵۰۱۴
| |
1440 بازدید

تست موفق موشک دوربرد نسل جدید بر جنگنده‌های ایرانی

به گزارش تابناک به نقل از مشرق؛ به تازگی یکی از صفحات مجازی در حوزه هوانوردی، ویدئویی از لحظات فرود یک فروند جنگنده F-۴ E فانتوم نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است که سلاحی جدید و منحصر‌به‌فرد روی آن بارگذاری شده بود.

هنوز هیچ گونه اطلاعات یا بیانیه رسمی از سوی وزارت دفاع یا نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص این تصاویر یا نوع و مشخصات موشک نصب شده روی آن منتشر نشده است و آنچه در ادامه می‌خوانید گزیده‌ای از تحلیل برخی کارشناسان و علاقه‌مندان به مسائل تسلیحاتی بوده و قابل تایید یا تکذیب از سوی مشرق نخواهند بود.

جدیدترین خروجی پروژه شهید دوران؟

پس از پایان دفاع مقدس ۸ ساله، یکی از پروژه‌های نسبتا گسترده و موفقیت آمیز در زمینه ارتقای توان رزمی جنگنده‌های نهاجا، پروژه استانداردسازی و به روزرسانی "شهید دوران" روی ناوگان جنگنده‌های F-۴ بود.

از تلاش برای هماهنگ سازی جنگنده‌های فانتوم نهاجا با موشک‌های هوا به هوای روسی نظیر R-۷۳ و R-۲۷ تا نصب تسلیحات جدید و دورایستا هوا به سطح و یا تعویض رادار قدیمی APQ-۱۲۰ امریکایی با رادار بومی و توانمند "بینات" پروژه‌هایی بود که به منظور افزایش روز افزون توانایی‌های رزمی اشباح دوست داشتنی نیروی هوایی پیگیری شدند.

با اطمینان بالایی می‌توان گفت جنگنده فانتوم دیده شده در ویدئوی اخیر، یکی از اف۴‌های پروژه شهید دوران محسوب می‌شوند که این بار حامل یک تیر موشک هوا به هوای مرموز، اما تا حدودی آشنا در یکی از پایلون‌های تسلیحاتی خود است، زیرا برای شلیک هرگونه موشک هوا به هوای جدید با برد بلند نیاز به تعویض رادار قدیمی فانتوم و نصب راداری مشابه با رادار بینات وجود دارد.

دیده شدن این موشک روی جنگنده فانتوم نهاجا بار دیگر شایعات مربوط به دستیابی احتمالی کشورمان به یک موشک هوا به هوای پیشرفته امریکایی در سال‌های گذشته و تلاش برای مهندسی معکوس آن را تقویت می‌کند.

دستیابی نهاجا به نسخه ایرانی موشک آمرام؟

در سال‌های قبل برخی منابع داخلی یا وبسایت‌های نظامی خارجی مدعی بودند که ایران به طریقی (احتمالا از یک کشور ثالث مجهز به این موشک) موفق به دسترسی به یک یا چند تیر موشک هوا به هوای AIM-۱۲۰ آمرام شده است که تا امروز نیز اصلی‌ترین سلاح جنگنده‌های امریکایی و برخی کشور‌های ناتو برای درگیری هوا به هوا در برد بلند هستند.

موشک هوا به هوای آمرام در نسخه C و بر اساس مدل‌های مختلف ارتقا یافته از این موشک بردی بین ۹۰ تا ۱۸۰ کیلومتر دارد؛ از نظر ابعادی این موشک دارای طول ۳۶۵ سانتی متر و عرض حدود ۱۸ سانتی متر است.

نکته جالب و جذاب در ویدئوی منتشر شده این است که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، احتمالا موشک نصب شده زیر جنگنده F-۴ ایرانی نیز ابعاد کاملا مشابهی داشته است.

موشک AIM-۱۲۰ C بر اساس نسخه‌های متفاوت از جمله C-۵، C ۷ یا C ۸ برد‌های مختلفی دارد (از ۹۰ تا ۱۸۰ کیلومتر) و به شکل دقیق مشخص نیست که کشورمان به کدام نسخه از این موشک دسترسی پیدا کرده باشد و یا ارتقای مجدد انجام شده روی آنها پیش از تست موفق در جنگنده‌های اف۴ چه توانی از نظر برد نهایی یا برد قفل راداری به این موشک داده است، اما حتی در کمینه‌ترین حالت ممکن نیز احتمالا ناوگان اف۴ نهاجا (و حتی سایر جنگنده‌های عملیاتی این نیرو) به سلاحی جدید و مدرن در برد +۱۰۰ کیلومتری دست پیدا کرده‌اند که افزایش توان قابل توجهی به نیروی هوایی ارتش در ماموریت‌های گشت رزمی خواهد داد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تست موشک دوربرد جنگنده فانتوم هوانوردی نیروی هوایی ارتش وزارت دفاع
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روسیه ۲ منطقه در خارکیف را تصرف کرد
هشدار فرمانده نیروی هوایی ارتش
همه چیز درباره سوخو 35، پیشرفته‌ترین جنگنده روس در ایران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
استخوان‌سازی با چای
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
هشدار فرمانده نیروی هوایی ارتش
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۱۴۲ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۷ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۵۹ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۵۷ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۳ نظر)
خاتمی ۸۲ ساله شد  (۵۳ نظر)
عدم شرکت رئیس جمهور در اجلاس شرم الشیخ پاسخی روشن به رفتار‌های خصمانه آمریکا بود  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bIU
tabnak.ir/005bIU