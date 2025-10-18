به گزارش تابناک به نقل از مشرق؛ به تازگی یکی از صفحات مجازی در حوزه هوانوردی، ویدئویی از لحظات فرود یک فروند جنگنده F-۴ E فانتوم نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است که سلاحی جدید و منحصر‌به‌فرد روی آن بارگذاری شده بود.

هنوز هیچ گونه اطلاعات یا بیانیه رسمی از سوی وزارت دفاع یا نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص این تصاویر یا نوع و مشخصات موشک نصب شده روی آن منتشر نشده است و آنچه در ادامه می‌خوانید گزیده‌ای از تحلیل برخی کارشناسان و علاقه‌مندان به مسائل تسلیحاتی بوده و قابل تایید یا تکذیب از سوی مشرق نخواهند بود.

جدیدترین خروجی پروژه شهید دوران؟

پس از پایان دفاع مقدس ۸ ساله، یکی از پروژه‌های نسبتا گسترده و موفقیت آمیز در زمینه ارتقای توان رزمی جنگنده‌های نهاجا، پروژه استانداردسازی و به روزرسانی "شهید دوران" روی ناوگان جنگنده‌های F-۴ بود.

از تلاش برای هماهنگ سازی جنگنده‌های فانتوم نهاجا با موشک‌های هوا به هوای روسی نظیر R-۷۳ و R-۲۷ تا نصب تسلیحات جدید و دورایستا هوا به سطح و یا تعویض رادار قدیمی APQ-۱۲۰ امریکایی با رادار بومی و توانمند "بینات" پروژه‌هایی بود که به منظور افزایش روز افزون توانایی‌های رزمی اشباح دوست داشتنی نیروی هوایی پیگیری شدند.

با اطمینان بالایی می‌توان گفت جنگنده فانتوم دیده شده در ویدئوی اخیر، یکی از اف۴‌های پروژه شهید دوران محسوب می‌شوند که این بار حامل یک تیر موشک هوا به هوای مرموز، اما تا حدودی آشنا در یکی از پایلون‌های تسلیحاتی خود است، زیرا برای شلیک هرگونه موشک هوا به هوای جدید با برد بلند نیاز به تعویض رادار قدیمی فانتوم و نصب راداری مشابه با رادار بینات وجود دارد.

دیده شدن این موشک روی جنگنده فانتوم نهاجا بار دیگر شایعات مربوط به دستیابی احتمالی کشورمان به یک موشک هوا به هوای پیشرفته امریکایی در سال‌های گذشته و تلاش برای مهندسی معکوس آن را تقویت می‌کند.

دستیابی نهاجا به نسخه ایرانی موشک آمرام؟

در سال‌های قبل برخی منابع داخلی یا وبسایت‌های نظامی خارجی مدعی بودند که ایران به طریقی (احتمالا از یک کشور ثالث مجهز به این موشک) موفق به دسترسی به یک یا چند تیر موشک هوا به هوای AIM-۱۲۰ آمرام شده است که تا امروز نیز اصلی‌ترین سلاح جنگنده‌های امریکایی و برخی کشور‌های ناتو برای درگیری هوا به هوا در برد بلند هستند.

موشک هوا به هوای آمرام در نسخه C و بر اساس مدل‌های مختلف ارتقا یافته از این موشک بردی بین ۹۰ تا ۱۸۰ کیلومتر دارد؛ از نظر ابعادی این موشک دارای طول ۳۶۵ سانتی متر و عرض حدود ۱۸ سانتی متر است.

نکته جالب و جذاب در ویدئوی منتشر شده این است که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، احتمالا موشک نصب شده زیر جنگنده F-۴ ایرانی نیز ابعاد کاملا مشابهی داشته است.

موشک AIM-۱۲۰ C بر اساس نسخه‌های متفاوت از جمله C-۵، C ۷ یا C ۸ برد‌های مختلفی دارد (از ۹۰ تا ۱۸۰ کیلومتر) و به شکل دقیق مشخص نیست که کشورمان به کدام نسخه از این موشک دسترسی پیدا کرده باشد و یا ارتقای مجدد انجام شده روی آنها پیش از تست موفق در جنگنده‌های اف۴ چه توانی از نظر برد نهایی یا برد قفل راداری به این موشک داده است، اما حتی در کمینه‌ترین حالت ممکن نیز احتمالا ناوگان اف۴ نهاجا (و حتی سایر جنگنده‌های عملیاتی این نیرو) به سلاحی جدید و مدرن در برد +۱۰۰ کیلومتری دست پیدا کرده‌اند که افزایش توان قابل توجهی به نیروی هوایی ارتش در ماموریت‌های گشت رزمی خواهد داد.