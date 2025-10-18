نرخ طلا، سکه و ارز امروز ۲۶ مهر ۱۴۰۴

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۲۶ مهر در آغاز معاملات هفته گرمی ۲۶۸ هزار تومان کاهش پیدا کرد.

به گزارش تابناک؛ هر گرم طلا ۱۸ عیار با این میزان کاهش قیمت به نرخ ۱۱ میلیون و شش هزار تومان رسید و احتمال بازگشت به کانال ۱۰ میلیون تومان در بازار امروز دور از دسترس نیست. سکه امامی ریزش قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را ثبت کرد و اکنون ۱۱۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

قیمت ارز توافقی امروز

دلار توافقی امروز شنبه ۲۶ مهر در مرکز مبادله ارز و طلا با نرخ ۷۲ هزار و ۵۰۱ تومان خریدوفروش می‌شود. دلار توافقی نسبت به آخرین قیمت ثبت شده در روز پنجشنبه ۲۴ مهر، کاهش یا افزایشی نداشته است.

یورو توافقی برخلاف دلار روند افزایشی را دنبال کرد و اکنون ۸۴ هزار و ۶۲۸ تومان معامله می‌شود. یورو توافقی ۲۵۹ تومان گران شده است.

قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۲۶ مهر ماه گرمی ۶۲۸ هزار تومان افت پیدا کرده است. بررسی روند قیمت طلا ۱۸ عیار نشان می‌دهد این فلز پرارزش با این میزان کاهش قیمت به مرز ۱۱ میلیون تومان عقب کشانده شد و اکنون با نرخ ۱۱ میلیون و شش هزار تومان به ازای هر گرم معامله می‌شود.

قیمت سکه امامی همانند طلا با کاهش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی همراه شد و به کانال ۱۱۴ میلیون تومان بازگشت. خریداران سکه امامی برای هر قطعه باید ۱۱۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان هزینه کنند.

نیم‌سکه روند مخالف جریان کاهشی امروز بازار را در پیش گرفت و ۲۰۰ هزار تومان گران شد. قیمت نیم‌سکه از سوی صرافی‌ها و طلافروشی‌ها ۵۹ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان اعلام شده است.

ربع‌سکه ۳۳ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان فروخته می‌شود که نسبت به آخرین قیمت ثبت شده در هفته گذشته ۱۰۰ هزار تومان کمتر است و در نهایت سکه گرمی ثبات قیمت خود را حفظ کرد.