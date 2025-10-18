En
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۴۹۸۰
بازدید: ۱۱۸۴
نظرات: ۱

عکس: پنجره‌ای به گذشته فلسطین صد سال پیش

در این قاب‌های نایاب از آغاز قرن بیستم، چهره‌ی اورشلیم را می‌بینیم؛ پیش از تشکیل رژیم جنایتکار صهیونیستی، دگرگونی‌های سیاسی و درگیری‌های سهمگین. در آن روزگار، شهر هنوز روح اصیل فلسطینی خود را حفظ کرده بود. کوچه‌های سنگی و بازار‌های پررفت‌و‌آمد، محل دیدار مسلمانان، مسیحیان و یهودیان بومی بود که در سایه‌ی گنبد‌ها و دیوار‌های مقدس، زندگی روزمره‌شان را با آرامش و ایمان سپری می‌کردند. در آن دوران، اورشلیم نه شهری تقسیم‌شده، بلکه مرکز فرهنگی و مذهبی سرزمینی آزاد بود که از نابلس تا یافا امتداد داشت. این عکس‌ها یادگار روزگاری‌اند که فلسطین در آرامش و شکوه تاریخی خود می‌زیست؛ پیش از آن‌که اشغال و خشونت، سیمای شهر را دگرگون کند و تاریخ، زخمی عمیق بر چهره‌اش بنشاند.

برچسب‌ها:
فلسطین اورشلیم قدس پنجره‌ای به گذشته عکس تاریخی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۴
ریس جمهور یا پادشاه قبل اشغال آن توسط رژیم صهیونیستی کی بوده
