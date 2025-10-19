چرخش بزرگ استلانتیس در شرق؛ همکاری تازه با دانگ‌ فنگ و بازگشت محتاطانه جیپ به چین

به گزارش تابناک؛جهان خودروسازی در آستانه تغییراتی عمیق قرار دارد؛ تغییراتی که مرز میان قدرتهای سنتی و تازهواردها را کمرنگ کرده است. یکی از تازهترین نشانههای این دگرگونی، همکاری میان گروه چندملیتی استلانتیس و غول خودروسازی چینی دانگ فنگ برای توسعه یک شاسیبلند آفرودی جدید با نشان جیپ است. خبری که در ظاهر شاید تنها یک قرارداد صنعتی به نظر برسد، اما در واقع بازتابی از تحولی استراتژیک در شیوه نگرش غربیها به بازار چین و نقش چین در آینده خودروهای الکتریکی است.
استلانتیس که مالک برندهایی، چون پژو، سیتروئن، آلفارومئو و جیپ است، در سالهای اخیر با چالشهای جدی در چین مواجه بوده است. جوینت ونچر این گروه با شرکت GAC که تولید خودروهای جیپ را برعهده داشت، در سال ۲۰۲۲ به دلیل فروش ضعیف و اختلافات مدیریتی به پایان رسید. از آن زمان تاکنون، جیپ عملاً حضور فعالی در بازار چین نداشت. حالا، اما همکاری تازه با دانگ فنگ، بار دیگر مسیر بازگشت را برای این برند آمریکایی هموار کرده است؛ مسیری که اینبار با تمرکز بر انرژیهای نو، هوش مصنوعی و سیستمهای خودران همراه خواهد بود.
بر اساس گزارش رسانههای چینی از جمله Economic Observer، استلانتیس و دانگ فنگ در حال کار بر روی یک شاسیبلند الکتریکی یا پلاگین هیبریدی هستند که برای بازار داخلی چین طراحی میشود. در این پروژه، طراحی بدنه، هویت بصری و مهندسی برند توسط استلانتیس انجام میگیرد، در حالی که توسعه سیستمهای فنی، قوای محرکه، هوش مصنوعی و رانندگی خودکار به عهده دانگ فنگ خواهد بود. این الگو، شباهت زیادی به همکاری جگوار لندرور با چری در توسعه فریلندر جدید دارد؛ الگویی که به نظر میرسد در آینده میان شرکتهای غربی و چینی بیش از پیش تکرار شود.
دانگ فنگ در سالهای اخیر به لطف برندهای زیرمجموعه خود، از جمله وویا (Voyah) و M-Hero، در زمینه توسعه فناوریهای برقی و سیستمهای هوشمند پیشرفت چشمگیری داشته است. یکی از نمونههای شاخص این پیشرفت، شاسیبلند M-Hero M۸۱۷ است که حالا گفته میشود مبنای فنی پروژه جدید جیپ خواهد بود. این خودرو با ابعاد بزرگ و طراحی کاملاً نظامیگونه، از پیشرانه پلاگین هیبریدی شامل یک موتور بنزینی ۱.۵ لیتری و دو موتور الکتریکی بهره میبرد. مجموع قدرت خروجی آن ۵۰۵ کیلووات (معادل ۶۷۷ اسببخار) و گشتاور ۸۴۸ نیوتمتر است؛ ارقامی که برای یک شاسیبلند آفرودی چشمگیر به نظر میرسد.
باتری ۵۰.۴ کیلوواتساعتی ساخت CATL، برد تمام الکتریکی حدود ۲۱۵ کیلومتر و برد ترکیبی بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر را فراهم میکند. این مشخصات در کنار قابلیتهایی مانند فرمانپذیری چرخهای عقب و سیستم تعلیق هوشمند، M-Hero را به الگویی ایدهآل برای توسعه نسل جدید شاسیبلندهای برقی جیپ بدل کرده است. اگرچه هنوز مشخص نیست محصول نهایی چه شکلی به خود میگیرد، اما ترکیب زبان طراحی خشن و اصیل جیپ با فناوریهای پیشرفته دانگ فنگ میتواند نتیجهای جالب و متفاوت رقم بزند.
نکته مهم این همکاری، تأثیر آن بر آینده استراتژیک بازار چین است. چین امروز نهتنها بزرگترین بازار خودرو در جهان است، بلکه در حوزه باتری، نرمافزار، هوش مصنوعی و سیستمهای رانندگی خودکار، عملاً به رهبر صنعتی تبدیل شده است. از همین رو، شرکتهایی مانند استلانتیس دیگر نمیتوانند تنها با صادرات فناوری غربی وارد این بازار شوند؛ بلکه ناچارند بخشی از توسعه را به شرکای چینی بسپارند تا محصولاتشان با نیازهای محلی همخوانی پیدا کند.
در عین حال، این همکاری نشان میدهد که حتی برندهایی با سابقه طولانی در تولید خودروهای سختجان مانند جیپ نیز ناچار به تغییر مسیر هستند. دوران خودروهای صرفاً بنزینی با بدنههای سنگین و طراحی سنتی در حال پایان است، و جای خود را به آفرودرهای هوشمند، کممصرف و الکتریکی میدهد. برای استلانتیس، این همکاری نه یک حرکت تبلیغاتی، بلکه یک تصمیم فنی و اقتصادی ضروری است تا بتواند در بازاری بقا یابد که بازیگران بومی مانند BYD و دانگ فنگ، با سرعتی حیرتانگیز در حال پیشرفتاند.
پیشبینی میشود شاسیبلند جدید جیپ حاصل این همکاری، در سهماهه نخست سال ۲۰۲۷ رونمایی شود. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، این خودرو میتواند نقطه آغاز بازگشت قدرتمند جیپ به چین باشد؛ بازگشتی که اینبار نه بر پایه میراث گذشته، بلکه بر اساس فناوری روز و نیاز بازار بنا شده است. دنیای خودرو در حال گذار از دوران موتورهای پرمصرف به عصر هوش و انرژی پاک است، و اتحادهایی مانند استلانتیس و دانگ فنگ تنها بخشی از تصویری بزرگتر هستند؛ تصویری که نشان میدهد آینده صنعت خودرو، دیگر به غرب یا شرق تعلق ندارد، و با کمال تاسف شخصی باید اعلام کنم که به همکاری میان آنها وابسته است.