در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اظهارات اخیر وزیر خارجه روسیه مبنی بر تأمین تجهیزات نظامی ایران، تأکید کرد این اقدامات در قالب قراردادهای چندساله و مصوب میان تهران و مسکو انجام می‌شود و ارتباطی با تحولات اخیر یا فضای پساجنگ ندارد.
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو

سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره اظهارات اخیر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، مبنی بر تأمین تجهیزات نظامی ایران، اظهار داشت: قراردادهای کلی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و نظامی از سال‌ها پیش وجود داشته و این همکاری‌ها کاملا متقابل است. موضوع همکاری دفاعی نیز تازه نیست و از چند سال پیش در دستور کار دو کشور قرار گرفته است.

قراردادهای تسلیحاتی ایران و روسیه ارتباطی به شرایط کنونی ندارد

این همکاری‌ها به مرور زمان به ثمر رسیده و امروز شاهد اجرایی شدن بخش‌هایی از آن هستیم. هم‌زمانی اجرای برخی از این قراردادها با تحولات منطقه‌ای و جنگ 12 روزه باعث شده که حساسیت‌ها افزایش یابد، اما این مسئله ارتباطی به شرایط کنونی ندارد.

وی افزود: در گذشته نیز بحث این توافقات مطرح بود و حتی موافقان و مخالفانی داشت که درباره اثرگذاری بلندمدت چنین معاهداتی اظهار نظر کردند. این همکاری‌ها به مرور زمان به ثمر رسیده و امروز شاهد اجرایی شدن بخش‌هایی از آن هستیم. هم‌زمانی اجرای برخی از این قراردادها با تحولات منطقه‌ای و جنگ 12 روزه باعث شده که حساسیت‌ها افزایش یابد، اما این مسئله ارتباطی به شرایط کنونی ندارد.

قراردادهای اخیر «در امتداد توافقات پیشین» است

ولایتمدار با اشاره به اینکه قراردادهای اخیر «در امتداد توافقات پیشین» است، تصریح کرد: در دوره‌ای که کشور نیاز به تأمین برخی تجهیزات و نیازمندی‌های تسلیحاتی داشت، مقرر شد این نیازها از روسیه تأمین شود. این موضوع به‌ صورت تدریجی اجرا شد و اکنون نیز در همان چارچوب ادامه دارد. در مقابل، ایران نیز به برخی کشورها تجهیزات تولید داخل خود را صادر و تبادل می‌کند که موضوعی عادی و متعارف در روابط دفاعی کشورهاست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نباید از این همکاری‌ها برداشت‌های سیاسی و غیرواقعی صورت گیرد، گفت: برخی تلاش می‌کنند با استناد به مباحثی مانند سازوکار اسنپ‌بک یا فضای پساجنگ، موضوعات عادی همکاری‌های دفاعی را به شکل غیرعادی جلوه دهند. انتظار ما از رسانه‌ها این است که این مسائل را در چارچوب طبیعی و فنی خود منعکس کنند، نه با فضاسازی‌های سیاسی.

چه تجهیزاتی از روسیه وارد کشورمان شده است؟

تجهیزاتی که در حال حاضر وارد می‌شود، عمدتاً در حوزه‌های پدافندی، دفاع هوایی و فناوری‌های سایبری است.

عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه با اشاره به جزئیات همکاری‌های دفاعی ایران و روسیه خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از تجهیزات دفاعی ما در داخل کشور تولید می‌شود و بخشی نیز بر اساس ارزیابی‌های فنی، از روسیه تأمین می‌گردد که از نظر هزینه و کیفیت مقرون به صرفه است. تجهیزاتی که در حال حاضر وارد می‌شود، عمدتاً در حوزه‌های پدافندی، دفاع هوایی و فناوری‌های سایبری است.

وی تأکید کرد: امروزه شکل جنگ‌ها تغییر کرده و از درگیری‌های کلاسیک به سمت جنگ‌های الکترونیک و سایبری حرکت کرده‌ایم. بنابراین، طبیعی است که همکاری‌های نظامی ایران نیز بر مبنای ارتقای توان دفاعی در این حوزه‌ها متمرکز باشد. در این راستا، روسیه یکی از کشورهایی است که در چارچوب توافقات رسمی، بخشی از نیازهای فنی ما را تأمین می‌کند و این امر کاملاً طبیعی و قانونی است.

در پایان، ولایتمدار با تأکید بر لزوم پرهیز از سیاسی‌سازی این روابط گفت: همکاری‌های ایران و روسیه مبتنی بر منافع مشترک، امنیت پایدار منطقه‌ای و توسعه فناوری‌های بومی است. چنین قراردادهایی نه‌تنها خلاف مقررات بین‌المللی نیست، بلکه در راستای افزایش توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌شود.

تجهیزات دفاعی تجهیزات نظامی تسلیحات نظامی ایران و روسیه روسیه ایران همکاری های نظامی جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
14
پاسخ
از روسیه بیشتر تجهیزاتی از نوع حرف، شایعه و شانتاژ وارد میشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
2
12
پاسخ
تجهیزاتی بی اثر که اگر اثر داشت روسیه تا حالا سه بار اوکراین رو شکست داده بود...
Su-35
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
5
پاسخ
ما باید یه 400 فروند سوخو ۳۵ ، ۲۰۰ فروند هلیکوپتر Ka-52 ، ۱۵۰ فروند سوخو -۵۷ و یه ۳۰ فروند هلیکوپتر فوق سنگین mil-26 بخریم تا برای دفاع از مردم در مقابل حمله احتمالی افغانستان ، عراق و مغولستان آماده باشیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
جوک با مزه ای گفتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
حمله مغولستان؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
1
پاسخ
فعلا چرخاشو فرستان- تا ادامه ..
