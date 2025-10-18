ترامپ: امیدوارم عربستان به توافق ابراهیم بپیوندد

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفت: انتظار دارد به زودی توافقنامههای ابراهیم گسترش یابد و امیدوار است عربستان سعودی به پیمانی که روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و برخی از کشورهای عربی را عادیسازی میکند، بپیوندد.
ترامپ در مصاحبهای که از شبکه فاکس بیزینس پخش شد، گفت: «امیدوارم عربستان و دیگران نیز به این پیمان بپیوندند. فکر میکنم وقتی عربستان سعودی وارد میشود، همه وارد میشوند.»
رئیس جمهور ایالات متحده این پیمان را «معجزه» و «شگفتانگیز» خواند و امضای آن توسط امارات متحده عربی را ستود و با لحنی آمرانه و خاص خود ادعا کرد: «این به ایجاد صلح پایدار در خاورمیانه کمک خواهد کرد.»
امارات، بحرین، مراکش و سودان تحت توافق ابراهیم با اسرائیل وارد رابطه شدند.
گفتنی است عربستان سعودی تاکنون راضی به عادی سازی رابطه با اسرائیل نشده و به صورت رسمی تشکیل کشور فلسطینی را پیش نیاز این مساله عنوان کرده است با این حال برخی گزارشها مدعی هستند ریاض به واشنگتن فشار وارد میکند تا با انعقاد پیمان دفاعی مشترک، با عادی سازی رابطه با اسراییل رضایت دهد.