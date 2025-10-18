En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

امیر ایرانی: تمام تلاش دشمن حذف ایران از کریدورهاست

فرمانده نیروی دریایی ارتش اظهار کرد: امروز تمام تلاش و استراتژی دشمن این است که کریدورها را محدود کند و فقط خودش از آن بهره‌مند شود و ما را به نوعی حذف کند.
کد خبر: ۱۳۳۴۹۵۶
| |
371 بازدید
|
۱
امیر ایرانی: تمام تلاش دشمن حذف ایران از کریدورهاست

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش امروز در سمینار تخصصی بررسی پیش نویس سند جامع توسعه دریایی کشور اظهار کرد: وقتی که بحث کریدور‌ها مطرح می‌شود این هست که امروز تمام تلاش و استراتژی دشمن این است که کریدور‌ها را محدود کند و فقط خودش از آن بهره‌مند شود و ما را به نوعی حذف کند.

وی افزود: ما همیشه در اسنادمان تاکید بر شمال - جنوب داشتیم و از شرق به غرب غافل بودیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش اظهار کرد: این شاهراهی که ما می‌گوییم فقط کریدور شمال-جنوب نیست؛ به نظرم شرق و غرب نیست بلکه همه جای کشور است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
امیر ایرانی نیروی دریایی ارتش کریدور
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
در رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ چه گذشت؟
اعلام آمادگی سرلشگر موسوی برای درگیری احتمالی
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
0
پاسخ
آفرین به این وسعت نظر. کاش سیاسیون وسط باز یاد بگیرن
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
استخوان‌سازی با چای
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
هشدار فرمانده نیروی هوایی ارتش
گزارش الجزیره از تغییر تاکتیک موشکی ایران برای افزایش نرخ اصابت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۱۳۵ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۲ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۶ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۷ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۳ نظر)
عدم شرکت رئیس جمهور در اجلاس شرم الشیخ پاسخی روشن به رفتار‌های خصمانه آمریکا بود  (۵۳ نظر)
خاتمی ۸۲ ساله شد  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005bHY
tabnak.ir/005bHY