امیر ایرانی: تمام تلاش دشمن حذف ایران از کریدورهاست

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش امروز در سمینار تخصصی بررسی پیش نویس سند جامع توسعه دریایی کشور اظهار کرد: وقتی که بحث کریدورها مطرح میشود این هست که امروز تمام تلاش و استراتژی دشمن این است که کریدورها را محدود کند و فقط خودش از آن بهرهمند شود و ما را به نوعی حذف کند.
وی افزود: ما همیشه در اسنادمان تاکید بر شمال - جنوب داشتیم و از شرق به غرب غافل بودیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش اظهار کرد: این شاهراهی که ما میگوییم فقط کریدور شمال-جنوب نیست؛ به نظرم شرق و غرب نیست بلکه همه جای کشور است.