ایران اتهامات مدیرکل ام‌آی ۵ را رد کرد

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن در بیانیه‌ای قویاً اتهامات بی‌اساس مدیرکل سازمان امنیت بریتانیا (MI۵) علیه کشورمان را رد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، ضمن ابراز اعتراض شدید و رد قاطع اظهارات اخیر مدیرکل سرویس امنیتی بریتانیا (MI ۵) که در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۴ بیان شده، اتهامات بی‌اساس و خصمانه مندرج در این اظهارات، از جمله ادعا‌های مربوط به دخالت جمهوری اسلامی ایران در به اصطلاح، «طرح‌های مرگبار» یا «اقدامات تجاوزکارانه فرامرزی» را قاطعانه رد و اعلام کرد: این ادعا‌های بی‌پایه و غیرمسئولانه، بخشی از روند مستمر تحریف با هدف سوء‌نمایی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و مخدوش ساختن روابط دیپلماتیک دو جانبه است.

همانطور که بار‌ها در اطلاعیه‌های رسمی سفارت تأکید شده، دولت جمهوری اسلامی ایران هرگونه دخالت در اقدامات خشونت‌آمیز، آدم‌ربایی یا آزار و اذیت افراد در بریتانیا یا سایر نقاط را به‌طور قاطع رد می‌کند. این ادعاها، بدون مدارک قابل اعتماد بوده و با تعهد مستمر ایران به حقوق بین الملل، اصل برابری حاکمیتی و ترویج همزیستی مسالمت آمیز و همکاری بین المللی در تضاد است.

این سفارت از دولت بریتانیا می‌خواهد از طرح یا تشدید اتهامات بی‌اساس خودداری کند و به جای آن، رویکردی مسئولانه و سازنده مبتنی بر گفت‌و‌گو و احترام متقابل اتخاذ نماید تا نگرانی‌های امنیتی مشترک از طریق روش‌های قانونی و دیپلماتیک حل و فصل شود.

سفارت جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای مشارکت در چنین گفت‌وگویی تأکید کرده و تعهد خود به رعایت هنجار‌های بین‌المللی و ترویج روابط مسالمت‌آمیز بین‌المللی را مجدداً اعلام می‌دارد.

