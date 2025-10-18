به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، ضمن ابراز اعتراض شدید و رد قاطع اظهارات اخیر مدیرکل سرویس امنیتی بریتانیا (MI ۵) که در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۴ بیان شده، اتهامات بیاساس و خصمانه مندرج در این اظهارات، از جمله ادعاهای مربوط به دخالت جمهوری اسلامی ایران در به اصطلاح، «طرحهای مرگبار» یا «اقدامات تجاوزکارانه فرامرزی» را قاطعانه رد و اعلام کرد: این ادعاهای بیپایه و غیرمسئولانه، بخشی از روند مستمر تحریف با هدف سوءنمایی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و مخدوش ساختن روابط دیپلماتیک دو جانبه است.
همانطور که بارها در اطلاعیههای رسمی سفارت تأکید شده، دولت جمهوری اسلامی ایران هرگونه دخالت در اقدامات خشونتآمیز، آدمربایی یا آزار و اذیت افراد در بریتانیا یا سایر نقاط را بهطور قاطع رد میکند. این ادعاها، بدون مدارک قابل اعتماد بوده و با تعهد مستمر ایران به حقوق بین الملل، اصل برابری حاکمیتی و ترویج همزیستی مسالمت آمیز و همکاری بین المللی در تضاد است.
این سفارت از دولت بریتانیا میخواهد از طرح یا تشدید اتهامات بیاساس خودداری کند و به جای آن، رویکردی مسئولانه و سازنده مبتنی بر گفتوگو و احترام متقابل اتخاذ نماید تا نگرانیهای امنیتی مشترک از طریق روشهای قانونی و دیپلماتیک حل و فصل شود.
سفارت جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای مشارکت در چنین گفتوگویی تأکید کرده و تعهد خود به رعایت هنجارهای بینالمللی و ترویج روابط مسالمتآمیز بینالمللی را مجدداً اعلام میدارد.