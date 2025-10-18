واکنش وزیر راه و شهرسازی به کلید خوردن طرح استیضاحش

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ از همان ماههای ابتدایی حضورش در وزارت راه و شهرسازی، انتقادات نسبت به عملکرد تنها وزیر زن کابینه چهاردهم کم نبود. مدتهاست که نمایندگان مجلس در تلاشاند تا استیضاح او را هرچه زودتر به جریان بیندازند. برخی نیز این انتقادات و تلاش برای استیضاح فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، را سیاسی دانسته و آن را نتیجه اختلافات او با مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی، میدانند.
در همین خصوص، فرزانه صادق مالواجِرد، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه هیات دولت، در پاسخ به این سوال که چقدر بحث استیضاح خودش را جدی دانسته و آیا جلسهای در کمیسیون عمران در این خصوص داشته است، گفت: من خیلی با این تقسیمبندی موافقان سرسخت و مخالفان سرسخت موافق نیستم. وزارت راه و شهرسازی وزارتخانهای است که لبه خدمات آن به مردم بسیار گسترده است؛ ما در جاده، در روستا، در شهر، مسکن، بندر، آسمان، ریل و بسیاری حوزههای دیگر فعالیت داریم و باید خدمات خود را به مردم ارائه دهیم.
وی ادامه داد: پس اگر مطالباتی وجود دارد، این مطالبات مربوط به مطالبات انباشته شدهای است که مردم به حق از وزارت راه و شهرسازی دارند. ما تمام تلاشمان این است که در این مسیر خدماترسانی کنیم. میزان افتتاحها، میزان حضور در استانها و روابطی که با مردم داریم، همه نشاندهنده تلاش ماست.