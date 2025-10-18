En
واکنش وزیر راه و شهرسازی به کلید خوردن طرح استیضاحش

وزیر راه و شهرسازی درباره کلید خوردن طرح استیضاحش گفت که جلسه‌ای با کمیسیون عمران در این باره نداشته است.
کد خبر: ۱۳۳۴۹۵۰
| |
1337 بازدید
|
۱۰
واکنش وزیر راه و شهرسازی به کلید خوردن طرح استیضاحش

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ از همان ماه‌های ابتدایی حضورش در وزارت راه و شهرسازی، انتقادات نسبت به عملکرد تنها وزیر زن کابینه چهاردهم کم نبود. مدت‌هاست که نمایندگان مجلس در تلاش‌اند تا استیضاح او را هرچه زودتر به جریان بیندازند. برخی نیز این انتقادات و تلاش برای استیضاح فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، را سیاسی دانسته و آن را نتیجه اختلافات او با مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی، می‌دانند.

در همین خصوص، فرزانه صادق مالواجِرد، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه هیات دولت، در پاسخ به این سوال که چقدر بحث استیضاح خودش را جدی دانسته و آیا جلسه‌ای در کمیسیون عمران در این خصوص داشته است، گفت: من خیلی با این تقسیم‌بندی موافقان سرسخت و مخالفان سرسخت موافق نیستم. وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه‌ای است که لبه خدمات آن به مردم بسیار گسترده است؛ ما در جاده، در روستا، در شهر، مسکن، بندر، آسمان، ریل و بسیاری حوزه‌های دیگر فعالیت داریم و باید خدمات خود را به مردم ارائه دهیم.

وی ادامه داد: پس اگر مطالباتی وجود دارد، این مطالبات مربوط به مطالبات انباشته‌ شده‌ای است که مردم به حق از وزارت راه و شهرسازی دارند. ما تمام تلاشمان این است که در این مسیر خدمات‌رسانی کنیم. میزان افتتاح‌ها، میزان حضور در استان‌ها و روابطی که با مردم داریم، همه نشان‌دهنده تلاش ماست.

وزیر راه و شهرسازی فرزانه صادق مالواجرد استیضاح کمیسیون عمران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
4
پاسخ
به جای این دعواهای بچه‌گانه جاده یزد تا کرمان را آسفالت کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
2
11
پاسخ
بعد از افتضاح کیش بهتر بود خودتون استعفا میدادید خانم وزیر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
برکناری مدیرکل فرودگاه اردبیل ب دستور ایشان بوده
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
6
4
پاسخ
سلام و درود
بعنوان یک فرد بیطرف
کافیست فضای رسانه ای و هجمه تخریبی به این خانم را مشاهده کنید خواهید دید جریانی هدفمند داره موضوع رو هدایت میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
4
پاسخ
همچنین راه اندازی راه آهن اقلید به یزد که قبلاً دو رییس جمهور افتتاح کرده اند ولی نه خط آهن کامل است ، نه ایستگاهها و نه لوکوموتیوی دیده شده است‌
ناشناس
|
Denmark
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
0
پاسخ
مگه مجلس و دولت انتخاب کردن که الان بگن برو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
0
پاسخ
افتتاح ها که مال این یکسالرنیست در یکسال طرح حتی به مرحله انتخاب پیمانکار یا کلید هوردن اولیه نمی رسذ قبلی ها انجام دادن شما فقط افتتاح می کنید
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
0
پاسخ
فقط دهه ۶۰ و ۷۰ بود که وزیر میتوانست کاری برای مردم انجام بدهد
بعدها دیگه وزیران محدود به گروههای منتفع شدند الان هم ما مردم از وزیر ها توقعی نداریم می دانیم وضع چیه و چه خبره .. وزیر الان حقوقی بگیرد و چند مدتی مسافرتی تفریحی کیشی اردبیل اصفهان
مگه رییس جمهورش چی میکنه او هم سوار دوچرخه ای است توی اصفهان میچرخه !
این را گفتم که پزشکیان گفته بود کارمندها کاری نمیکنند ! الان خودت وسط این گرانی ها چه کاری میکنی ؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
0
پاسخ
موضوع به كار گماري رئيس سازمان بنادر و دريانوردي با تحصيلات و تجربه غير مرتبط كه منجر به آتش سوزي گمرك بندر عباس شد نيز مزيد بر علت است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
1
پاسخ
خدا کند زودتر استیضاح شوند. رییس جمهور یک سازنده را وزیر کند از ایشان خیلی بهتر است.
