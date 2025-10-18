En
حواشی دانشگاه بوعلی بزرگنمایی شد

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در پی انتشار برخی اخبار، تصاویر و ادعاها در فضای مجازی درباره رفتار نامتعارف شماری از دانشجویان بین‌الملل دانشگاه بوعلی‌سینا و واکنش‌های ایجادشده در افکار عمومی، با تأکید بر لزوم احترام دانشجویان خارجی به هنجارهای جامعه ایران، گفت: وزارت علوم در حال تدوین سیاست‌های جدیدی برای آشناسازی دانشجویان بین‌المللی با آداب و رسوم کشور است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر وحید شالچی، ضمن بیان این مطلب در واکنش به حواشی اخیر دانشگاه بوعلی همدان، ضمن تأیید ورود دستگاه‌های ذیربط به این موضوع، اظهار کرد: ابعاد قضیه در رسانه‌ها «بزرگنمایی» شده بود و دانشگاه با موارد اثبات‌شده «بدون اغماز» برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه از دانشجویان خارجی انتظار بیشتری می‌رود که به ارزش‌ها و هنجار‌های جامعه احترام بگذارند، تصریح کرد: در حواشی اخیر دانشگاه بوعلی همدان وزارت علوم و قوه قضائیه ورود کرد و موضوع را بررسی می‌کنند.

شالچی ضمن تشریح رویکرد وزارتخانه در قبال دانشجویان خارجی گفت: ما برای دانشجویان خارجی در حال تدوین سیاست‌های جدیدی هستیم؛ کارگاه‌ها و برنامه‌هایی را برگزار می‌کنیم که آنها را با آداب و رسوم و فرهنگ ایران آشنا کنیم و از آنها بخواهیم که دقت بیشتری در رعایت هنجار‌های اجتماعی جامعه ایران داشته باشند.

*دانشجوی خارجی؛ فرصت بین‌المللی شدن

معاون وزیر علوم با تأکید بر اهمیت میهمان‌نوازی، دانشجوی خارجی را یک «فرصت» برای دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی دانست و اظهار کرد: بین‌المللی بودن یک امتیاز است و ما باید دانشجوی خارجی را به دیده فرصت نگاه کنیم.

*هوشیاری در برابر بزرگنمایی رسانه‌ای و تفرقه منطقه‌ای

دکتر شالچی با اشاره به اهمیت هوشیاری مردم در عصر گردش سریع اخبار خاطرنشان کرد: البته نباید فراموش کنیم رسانه‌های بیرونی با نفوذ به این موضوع تلاش دارند تا از اختلافات منطقه بهره ببرند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: دشمنان مردم غرب آسیا آنهایی که از اختلاف درون خاورمیانه نفع می‌برند، می‌خواهند مردم این منطقه‌ای که خاستگاه تمدن‌های بزرگ بشری بوده، در اختلاف به سر ببرند. دانشگاه و مردم ما و دانشگاه و مردم بقیه مناطق غرب آسیا باید منادی وحدت باشند.

وی تاکید کرد؛ باید مراقب بود که آیا برخی رسانه‌های بیرونی واقعاً نگران اخلاق بوده و یا یا تنها به دنبال ایجاد اختلاف بین مردمان منطقه هستند.

دکتر شالچی خاطرنشان کرد: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد حواشی اخیر دانشگاه بوعلی سینای همدان به شکلی که در رسانه‌ها بازنمایی شده، نبوده است؛ اما دانشگاه بدون اغماز به آن موارد برخورد خواهد کرد.

وی در پایان بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق به مردم شهر و اطمینان‌بخشی به دانشجویان خارجی در خصوص رعایت ارزش‌های اخلاقی تأکید کرد.

در هفته‌های اخیر برخی ادعا‌ها در فضای مجازی درباره رفتار غیراخلاقی برخی دانشجویان خارجی دانشگاه بوعلی سینای همدان مطرح شد و این مسئله موجب بروز اعتراضاتی در همدان شد. تعدادی از دانشجویان و شهروندان همدانی نیز روز دوشنبه ۱۴ مهر، مقابل در اصلی دانشگاه بوعلی تجمع کردند.

اغماض درست است
