رسانه‌های عبری از سفر قریب‌الوقوع فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند؛ سفری که هدف آن نظارت مستقیم بر اجرای سازوکار توافق آتش‌بس در نوار غزه و هماهنگی با طرف‌های درگیر و میانجی است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که «برد کوپر» فرمانده سنتکام طی روزهای آینده وارد سرزمین‌های اشغالی خواهد شد تا روند آغاز فعالیت سازوکار ویژه اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه را از نزدیک دنبال کند.

بر اساس این گزارش، کوپر مقر موقت خود را در یکی از تأسیسات غیرنظامی نزدیک به نوار غزه، احتمالاً در شهر عسقلان، مستقر خواهد کرد تا بتواند عملیات میدانی و میزان پایبندی طرف‌ها به مفاد توافق را نظارت کند.

رسانه‌های عبری افزودند که مأموریت کوپر شامل هماهنگی با ارتش رژیم صهیونیستی و نهادهای امنیتی مصر و قطر است که در پرونده آتش‌بس و بازگرداندن اجساد زندانیان صهیونیست نقش دارند.

منابع امنیتی در تل‌آویو نیز تایید کردند که واشنگتن در حال اعمال فشار بر همه طرف‌ها برای جلوگیری از هرگونه تنش و تکمیل اجرای مفاد توافق است. انتظار می‌رود کوپر پس از ورود به تل‌آویو، چند نشست امنیتی با مقام‌های نظامی رژیم صهیونیستی برگزار کند.

طبق گزارش‌ها، حدود ۲۰۰ نیروی نظامی آمریکایی از سنتکام وارد سرزمین‌های اشغالی شده‌اند و زیر نظر یک ژنرال آمریکایی فعالیت می‌کنند. در همین چارچوب، ژنرال «یاکی دولف» به عنوان هماهنگ‌کننده نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی منصوب شده است.

منابع رسمی هنوز جزئیاتی درباره نحوه فعالیت این سازوکار و زمان دقیق آغاز به کار آن اعلام نکرده‌اند.

توافق آتش‌بس فعلی، که در ۱۰ اکتبر سال جاری بر اساس طرح رئیس‌جمهور آمریکا اجرایی شد، شامل تبادل اسرا و توقف عملیات نظامی است. در چارچوب آن، جنبش حماس ۲۰ اسیر زنده صهیونیست و اجساد ۱۱ نفر دیگر را تحویل داده است. گفته می‌شود برای یافتن ۱۷ جسد باقی‌مانده نیاز به تجهیزات ویژه وجود دارد. در مقابل، رژیم صهیونیستی ۲۵۰ اسیر فلسطینی محکوم به حبس ابد و بیش از ۱۷۰۰ بازداشت‌شده از غزه را آزاد کرده و اجساد ۱۲۰ فلسطینی را تحویل داده است.

با وجود کاهش محسوس حملات هوایی رژیم صهیونیستی پس از اجرای توافق، اختلافات درباره تحویل کامل اجساد، بازگشایی گذرگاه‌ها و ورود تجهیزات امدادی، همچنان تهدیدی برای ثبات آتش‌بس به شمار می‌رود.