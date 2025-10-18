En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سفر فرمانده سنتکام به عسقلان جهت نظارت بر آتش‌بس

رسانه‌های عبری از سفر قریب‌الوقوع فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند؛ سفری که هدف آن نظارت مستقیم بر اجرای سازوکار توافق آتش‌بس در نوار غزه و هماهنگی با طرف‌های درگیر و میانجی است.
کد خبر: ۱۳۳۴۹۳۹
| |
352 بازدید

سفر فرمانده سنتکام به عسقلان جهت نظارت بر آتش‌بس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که «برد کوپر» فرمانده سنتکام طی روزهای آینده وارد سرزمین‌های اشغالی خواهد شد تا روند آغاز فعالیت سازوکار ویژه اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه را از نزدیک دنبال کند.

بر اساس این گزارش، کوپر مقر موقت خود را در یکی از تأسیسات غیرنظامی نزدیک به نوار غزه، احتمالاً در شهر عسقلان، مستقر خواهد کرد تا بتواند عملیات میدانی و میزان پایبندی طرف‌ها به مفاد توافق را نظارت کند.

رسانه‌های عبری افزودند که مأموریت کوپر شامل هماهنگی با ارتش رژیم صهیونیستی و نهادهای امنیتی مصر و قطر است که در پرونده آتش‌بس و بازگرداندن اجساد زندانیان صهیونیست نقش دارند.

منابع امنیتی در تل‌آویو نیز تایید کردند که واشنگتن در حال اعمال فشار بر همه طرف‌ها برای جلوگیری از هرگونه تنش و تکمیل اجرای مفاد توافق است. انتظار می‌رود کوپر پس از ورود به تل‌آویو، چند نشست امنیتی با مقام‌های نظامی رژیم صهیونیستی برگزار کند.

طبق گزارش‌ها، حدود ۲۰۰ نیروی نظامی آمریکایی از سنتکام وارد سرزمین‌های اشغالی شده‌اند و زیر نظر یک ژنرال آمریکایی فعالیت می‌کنند. در همین چارچوب، ژنرال «یاکی دولف» به عنوان هماهنگ‌کننده نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی منصوب شده است.

منابع رسمی هنوز جزئیاتی درباره نحوه فعالیت این سازوکار و زمان دقیق آغاز به کار آن اعلام نکرده‌اند.

توافق آتش‌بس فعلی، که در ۱۰ اکتبر سال جاری بر اساس طرح رئیس‌جمهور آمریکا اجرایی شد، شامل تبادل اسرا و توقف عملیات نظامی است. در چارچوب آن، جنبش حماس ۲۰ اسیر زنده صهیونیست و اجساد ۱۱ نفر دیگر را تحویل داده است. گفته می‌شود برای یافتن ۱۷ جسد باقی‌مانده نیاز به تجهیزات ویژه وجود دارد. در مقابل، رژیم صهیونیستی ۲۵۰ اسیر فلسطینی محکوم به حبس ابد و بیش از ۱۷۰۰ بازداشت‌شده از غزه را آزاد کرده و اجساد ۱۲۰ فلسطینی را تحویل داده است.

با وجود کاهش محسوس حملات هوایی رژیم صهیونیستی پس از اجرای توافق، اختلافات درباره تحویل کامل اجساد، بازگشایی گذرگاه‌ها و ورود تجهیزات امدادی، همچنان تهدیدی برای ثبات آتش‌بس به شمار می‌رود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فرمانده سنتکام سرزمین اشغالی آتش بس برد کوپر تاسیسات غیرنظامی عسقلان
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تهدیدات مجدد سنتکام علیه حماس
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
استخوان‌سازی با چای
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
هشدار فرمانده نیروی هوایی ارتش
گزارش الجزیره از تغییر تاکتیک موشکی ایران برای افزایش نرخ اصابت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۱۳۵ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۲ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۶ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۷ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۳ نظر)
عدم شرکت رئیس جمهور در اجلاس شرم الشیخ پاسخی روشن به رفتار‌های خصمانه آمریکا بود  (۵۳ نظر)
خاتمی ۸۲ ساله شد  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005bHH
tabnak.ir/005bHH