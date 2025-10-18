En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اکران کتاب‌های تازه حوزه مقاومت در مراسمی بدون سخنرانی

مراسم «والزیتون» با محوریت اکران کتاب های تازه سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه مقاومت و فلسطین روز دوشنبه 28 مهر برگزار می شود.
کد خبر: ۱۳۳۴۹۳۷
| |
3 بازدید

اکران کتاب های تازه حوزه مقاومت در مراسمی بدون سخنرانی

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، مراسم اکران کتاب های تازه سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه مقاومت و فلسطین روز دوشنبه 28 مهر تحت عنوان «والزیتون» در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

کتاب های مورد اشاره 17 عنوانی هستند که دو انتشارات امیرکبیر و سوره مهر به تازگی در این زمینه منتشر کرده اند. از این تعداد 11 عنوان، در مجموعه «رنج تو جاریست» امیرکبیر جا دارند و 6 عنوان توسط انتشارات سوره مهر چاپ شده اند.

برنامه ای که برای اکران این کتاب ها در نظر گرفته شده، با حضور چهره های مختلف فرهنگی همراه است اما هیچ سخنرانی و گفتاری توسط مسئولان و چهره ها در فهرست اجرایی مراسم جا ندارد و این گردهمایی فقط به اکران و معرفی 17 عنوان یادشده اختصاص دارد.

عناوین 11 کتابی که امیرکبیر در مجموعه «رنج تو جاریست» منتشر کرده، به این ترتیب اند: 

«ریشه»، «دخترک ارغوانی»، «اطلس روابط رژیم صهیونیستی»، «صبح شبات»، «خنده در اشغال»، «من شیرین ابوعاقله هستم»، «سایه کلیدها»، «تانکی زیر درخت کریسمس»، «چشم بیت لحم»، «آسمان گریست» و«آینه های فرشتگان».

«صمود»، «یازده زندگی»، «پایی در غزه»، «لهجه های غزه ای»، «زندگی در قرن 21» و «خارو میخک» هم 6 عنوانی هستند که سوره مهر منتشر کرده است. 

کتاب های یادشده در قالب پخش کلیپ، ارائه هنرمندان و اجرای نمایش رادیویی در مراسم «والزیتون» معرفی می شوند. 

این مراسم روز دوشنبه 28 مهر از ساعت 10 در سالن مهر حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، پیش از تقاطع حافظ برگزار می شود. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
رونمایی کتاب فلسطین مقاومت اسرائیل یهود حوزه هنری رژیم صهیونیستی سازمان تبلیغات اسلامی
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
استخوان‌سازی با چای
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
هشدار فرمانده نیروی هوایی ارتش
گزارش الجزیره از تغییر تاکتیک موشکی ایران برای افزایش نرخ اصابت
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۱۲۸ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۶۷ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005bHF
tabnak.ir/005bHF