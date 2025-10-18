به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، مراسم اکران کتاب های تازه سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه مقاومت و فلسطین روز دوشنبه 28 مهر تحت عنوان «والزیتون» در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

کتاب های مورد اشاره 17 عنوانی هستند که دو انتشارات امیرکبیر و سوره مهر به تازگی در این زمینه منتشر کرده اند. از این تعداد 11 عنوان، در مجموعه «رنج تو جاریست» امیرکبیر جا دارند و 6 عنوان توسط انتشارات سوره مهر چاپ شده اند.

برنامه ای که برای اکران این کتاب ها در نظر گرفته شده، با حضور چهره های مختلف فرهنگی همراه است اما هیچ سخنرانی و گفتاری توسط مسئولان و چهره ها در فهرست اجرایی مراسم جا ندارد و این گردهمایی فقط به اکران و معرفی 17 عنوان یادشده اختصاص دارد.

عناوین 11 کتابی که امیرکبیر در مجموعه «رنج تو جاریست» منتشر کرده، به این ترتیب اند:

«ریشه»، «دخترک ارغوانی»، «اطلس روابط رژیم صهیونیستی»، «صبح شبات»، «خنده در اشغال»، «من شیرین ابوعاقله هستم»، «سایه کلیدها»، «تانکی زیر درخت کریسمس»، «چشم بیت لحم»، «آسمان گریست» و«آینه های فرشتگان».

«صمود»، «یازده زندگی»، «پایی در غزه»، «لهجه های غزه ای»، «زندگی در قرن 21» و «خارو میخک» هم 6 عنوانی هستند که سوره مهر منتشر کرده است.

کتاب های یادشده در قالب پخش کلیپ، ارائه هنرمندان و اجرای نمایش رادیویی در مراسم «والزیتون» معرفی می شوند.

این مراسم روز دوشنبه 28 مهر از ساعت 10 در سالن مهر حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، پیش از تقاطع حافظ برگزار می شود.