شوک شدید ژاپن به AFC؛ خروج از آسیا

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، در ساعات اخیر شایعهای جنجالی در رسانههای شرق آسیا و شبکههای اجتماعی منتشر شده که از احتمال تصمیم ژاپن برای خروج از کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و تشکیل یک نهاد جدید با نام «فدراسیون شرق آسیا» خبر میدهد.
بر اساس گزارشها، نارضایتی عمیق فدراسیون فوتبال ژاپن از آنچه «نفوذ پول و فساد در ساختار ایافسی بهویژه از سوی کشورهای خاورمیانه- قطر و عربستان» عنوان شده، اصلیترین دلیل این تصمیم احتمالی است. گفته میشود این اعتراضها بیش از همه به نحوه مدیریت و برگزاری رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا مربوط میشود.
منابع غیررسمی در شرق آسیا مدعی شدهاند که در صورت جدایی ژاپن، کشورهای دیگری نظیر کرهجنوبی، چین، کرهشمالی و احتمالاً اندونزی، ویتنام، تایلند و سنگاپور نیز به فدراسیون جدید خواهند پیوست و حتی ممکن است است استرالیا و نیوزلند هم به آنها ملحق شوند.
البته این یک طرح اولیه است و احتمالا با هدف تشر به ای اف سی منتشر شده اما در صورت تحقق چنین اتفاقی، فدراسیون جدید شرق آسیا میتواند به یکی از قدرتمندترین بلوکهای فوتبال جهان تبدیل شود و از سوی دیگر یک بحران بزرگ را برای فوتبال آسیا در منطقه غرب شکل خواهد داد.
هرچند این گزارشها هنوز از سوی هیچ مقام رسمی در ژاپن یا ایافسی تأیید نشده، اما گسترش سریع این شایعه در رسانههای منطقه، نشانهای از نارضایتی فزاینده کشورهای شرق آسیا از سیاستهای کنونی کنفدراسیون فوتبال آسیاست. ای اف شب برای سالهای طولانی تحت نفوذ کشورهای شرق و به خصوص ژاپن بود و حتی تقویم مسابقات خود را هم بر اساس لیگهای شرق تنظیم میکرد اما در چهار سال گذشته اوضاع تغییر کرده است.
در این سالها و به خصوص بعد از اعلام میزبانی قطر در جام جهانی ۲۰۲۲، ای اف سی عملا هزینههای خود را از قطر و همچنین عربستان تامین کرده و این موضوع حس بیتوجهی را برای ژاپن به وجود آورده است. خصوصا اینکه آنها به عنوان قدرت اول فوتبال آسیا بار کیفی این قاره را کاملا به دوش میکشند.
نکته مهم اینکه ژاپن تنها تیم فوتبال آسیا محسوب میشود که در بین ۲۰ تیم برتر رنکینگ دنیا قرار دارد و همچنین با بیشترین تعداد لژیونر و البته با هدف قهرمانی در جام جهانی، جایگاه خود در صدر فوتبال آسیا را تثبیت کردهاند.