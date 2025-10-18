En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اتحادیه اروپا: ۹ کشور غیرعضو به تحریم‌ها علیه ایران پیوستند

شورای اتحادیه اروپا روز جمعه ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) در بیانیه‌ای اعلام کرد که شماری از کشورهای اروپایی غیرعضو و هم‌پیمانان این اتحادیه با تصمیم جدید شورای اتحادیه اروپا برای بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران همسو شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۴۹۱۹
| |
689 بازدید
|
۱

اتحادیه اروپا: ۹ کشور غیرعضو به تحریم‌ها علیه ایران پیوستند

 شورای اتحادیه اروپا روز جمعه ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) در بیانیه‌ای اعلام کرد که شماری از کشورهای اروپایی غیرعضو و هم‌پیمانان این اتحادیه با تصمیم جدید شورای اتحادیه اروپا برای بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران همسو شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از یورو نیوز؛ بنابر اعلام این نهاد، کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، مولداوی، مونته‌نگرو، مقدونیه شمالی، نروژ، صربستان و اوکراین اعلام کرده‌اند که با این تصمیم شورای اروپا موافق هستند و مقررات داخلی خود را مطابق با آن تنظیم خواهند کرد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در ۲۸ سپتامبر سازمان ملل تمام تحریم‌ها و محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را بار دیگر به اجرا گذاشت.

در پی این تحول، اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد تحریم‌های هسته‌ای تعلیق‌شده یا لغوشده در چارچوب برجام را دوباره اجرایی می‌کند.

بر اساس این تصمیم، واردات نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از ایران بار دیگر ممنوع خواهد شد.

همچنین فروش و عرضه‌ تجهیزات کلیدی برای بخش انرژی، طلا، فلزات خاص، الماس، تجهیزات دریایی و برخی نرم‌افزارها به ایران ممنوع اعلام شده است.

تحریم‌های بازاعمال‌شده از سوی اتحادیه اروپا همچنین شامل محدودیت‌های مندرج در قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص ممنوعیت همکاری با ایران در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی است.

این تحریم‌ها علاوه بر ممنوعیت سفر و محدودیت در معاملات، همچنین حوزه مالی، از جمله مسدودسازی دارایی‌های افراد و برخی نهادها از جمله بانک مرکزی ایران را نیز شامل می‌شود.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
اتحادیه اروپا تحریم ایران مکانیسم ماشه اسنپ بک
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای جنجالی تاجگردون درباره اسنپ‌بک
مصرف تفریحی ۱.۶ میلیون نفری مواد مخدر در کشور
انتقاد از سخنان اخیر ظریف
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
3
پاسخ
بوسنی هرزگوین تو هم ؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
استخوان‌سازی با چای
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
هشدار فرمانده نیروی هوایی ارتش
گزارش الجزیره از تغییر تاکتیک موشکی ایران برای افزایش نرخ اصابت
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۱۳۱ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۶۹ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۶ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bGx
tabnak.ir/005bGx