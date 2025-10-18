شورای اتحادیه اروپا روز جمعه ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) در بیانیهای اعلام کرد که شماری از کشورهای اروپایی غیرعضو و همپیمانان این اتحادیه با تصمیم جدید شورای اتحادیه اروپا برای بازگرداندن تحریمهای هستهای علیه ایران همسو شدهاند.
به گزارش تابناک به نقل از یورو نیوز؛ بنابر اعلام این نهاد، کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، مولداوی، مونتهنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ، صربستان و اوکراین اعلام کردهاند که با این تصمیم شورای اروپا موافق هستند و مقررات داخلی خود را مطابق با آن تنظیم خواهند کرد.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در ۲۸ سپتامبر سازمان ملل تمام تحریمها و محدودیتهای مرتبط با برنامه هستهای ایران را بار دیگر به اجرا گذاشت.
در پی این تحول، اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد تحریمهای هستهای تعلیقشده یا لغوشده در چارچوب برجام را دوباره اجرایی میکند.
بر اساس این تصمیم، واردات نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی از ایران بار دیگر ممنوع خواهد شد.
همچنین فروش و عرضه تجهیزات کلیدی برای بخش انرژی، طلا، فلزات خاص، الماس، تجهیزات دریایی و برخی نرمافزارها به ایران ممنوع اعلام شده است.
تحریمهای بازاعمالشده از سوی اتحادیه اروپا همچنین شامل محدودیتهای مندرج در قطعنامههای شورای امنیت در خصوص ممنوعیت همکاری با ایران در حوزه فعالیتهای هستهای و موشکی است.
این تحریمها علاوه بر ممنوعیت سفر و محدودیت در معاملات، همچنین حوزه مالی، از جمله مسدودسازی داراییهای افراد و برخی نهادها از جمله بانک مرکزی ایران را نیز شامل میشود.