روشنفکران نان‌به‌نرخ‌روز در تشییع تقوایی غایب بودند

ناصر تقوایی، هنرمند مؤلف و خاص در ۸۴ سالگی از دنیا رفت. او خالق سینمایی‌ها، مستندها و نوشته‌های ادبی با ارزشی است که فقط «ناخدا خورشید» او در نظرسنجی‌ها بارها در صدر بهترین سینمایی تاریخ ایران نشسته است.
به گزارش تابناک؛ روزنامه جوان نوشت: عاشق ایران بود و البته از ضوابط وزارت ارشاد هم ناراضی بود و دوست نداشت که کارش نظارت یا، چون وچرا شود. عموم دوستداران او نیز با همین محور تأسف می‌خوردند که فرصتی نشد تا آثار ماندگار بیشتری بسازد و به ناظران و ضابطان حمله‌ور می‌شدند. اما همین‌ها به مراسم ختم او نرفتند!

حاضران از غیبت چشمگیر مردم و کارگردانان و بازیگران سینما و حتی کسانی که پیش او شاگردی کردند و از او آموختند، نوشتند و تأسف خوردند.

مراسم مرحوم تقوایی بدون شعائر دینی معروف و با نواختن سنج و دهل و کف‌زدن، پوشیدن لباس سفید با پاپیون (نماد صلیب)، و تشییع درون تابوت (شبیه مسیحیان) برگزار شد و فرصت خوبی بود تا روشنفکر ایرانی با حضور گسترده در این مراسم، نشان دهد که با این مراسمات موافق و همسو است، اما تنبلی، محافظه‌کاری، ترسوبودن، نان‌خوری به نرخ روز (این‌جا فکر نانی که در آینده می‌توان خورد)، حسادت، روح مرده و نداشتن تعصب و تحرک مانع آن می‌شود که حضور پرشور داشته باشند.

ناصر تقوایی سینما ناخدا خورشید سنج دهل شعائر دینی روشنفکر
