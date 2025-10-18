به گزارش تابناک؛ روزنامه جوان نوشت: عاشق ایران بود و البته از ضوابط وزارت ارشاد هم ناراضی بود و دوست نداشت که کارش نظارت یا، چون وچرا شود. عموم دوستداران او نیز با همین محور تأسف میخوردند که فرصتی نشد تا آثار ماندگار بیشتری بسازد و به ناظران و ضابطان حملهور میشدند. اما همینها به مراسم ختم او نرفتند!
حاضران از غیبت چشمگیر مردم و کارگردانان و بازیگران سینما و حتی کسانی که پیش او شاگردی کردند و از او آموختند، نوشتند و تأسف خوردند.
مراسم مرحوم تقوایی بدون شعائر دینی معروف و با نواختن سنج و دهل و کفزدن، پوشیدن لباس سفید با پاپیون (نماد صلیب)، و تشییع درون تابوت (شبیه مسیحیان) برگزار شد و فرصت خوبی بود تا روشنفکر ایرانی با حضور گسترده در این مراسم، نشان دهد که با این مراسمات موافق و همسو است، اما تنبلی، محافظهکاری، ترسوبودن، نانخوری به نرخ روز (اینجا فکر نانی که در آینده میتوان خورد)، حسادت، روح مرده و نداشتن تعصب و تحرک مانع آن میشود که حضور پرشور داشته باشند.