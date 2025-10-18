سامانه جدید چینی ها برای شکار جنگنده اف ۳۵

چین گام بزرگی در مسیر برتری فناوری نظامی برداشته است. پکن با آغاز تولید انبوه آشکارسازهای فوتونی فوق‌حساس، در آستانه ساخت رادارهای کوانتومی قرار دارد؛ رادارهایی که می‌توانند جنگنده‌های پنهان‌کار آمریکایی را ردیابی کنند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری‌آنلاین، گزارش‌های رسانه‌ای می‌گویند چین تولید انبوه دستگاهی به نام «آشکارساز فوتون» را آغاز کرده است؛ ابزاری که می‌تواند در ساخت رادارهای کوانتومی برای ردیابی جنگنده‌های پنهان‌کار پیشرفته، مانند «اف-۳۵»، نقش مهمی داشته باشد.

به نوشته آرتی، به گفته پکن، این دستگاه نخستین «آشکارساز فوتونی چهارهسته‌ای فوق‌حساس و کم‌نویز» در جهان است و می‌تواند در زمینه‌های گوناگون از ارتباطات تا دفاع نظامی به کار رود.

روزنامه «ساوث چاینا مورنینگ پست» نوشته است این آشکارساز حتی قادر است کوچک‌ترین ذره انرژی، یعنی یک فوتون منفرد را تشخیص دهد. این دستگاه توسط مرکز پژوهش فناوری مهندسی اطلاعات کوانتومی در استان آن‌هوئی ساخته شده و ممکن است برای هواپیماهای پنهان‌کار تهدیدآمیز باشد.

آشکارساز فوتون وسیله‌ای فوق‌العاده حساس است که می‌تواند تک‌تک فوتون‌ها را تشخیص دهد. به گفته این روزنامه، تولید انبوه آن به چین کمک می‌کند تا در ساخت قطعات اصلی فناوری اطلاعات کوانتومی به خودکفایی برسد.

برای درک اهمیت این فناوری، کافی است بدانیم هنگام نگاه کردن به یک جسم، میلیون‌ها فوتون هم‌زمان وارد چشم انسان می‌شوند تا تصویر شکل بگیرد. جدا کردن یک فوتون منفرد از این مجموعه، همانند تشخیص صدای افتادن یک دانه شن در میان صدای باران و رعد و برق است.

توانایی شناسایی فوتون‌های منفرد، امکان تشخیص و ردیابی سیگنال‌های بسیار ضعیف‌تر را فراهم می‌کند و این موضوع، بخش کلیدی فناوری ارتباطات و رادارهای کوانتومی به شمار می‌رود.

اکثر جنگنده‌های پنهان‌کار امروزی مانند «اف-۲۲» و «اف-۳۵» آمریکا، با استفاده از پوشش‌های خاص و طراحی ویژه بدنه، سیگنال‌های رادارهای معمولی را جذب یا منحرف می‌کنند تا شناسایی نشوند.

اما رادارهای کوانتومی می‌توانند این برتری را از میان ببرند. این رادارها فوتون‌هایی می‌فرستند که در برخورد با هواپیما، ویژگی‌های کوانتومی آن‌ها تغییر می‌کند. به همین دلیل، حتی سیگنال‌های جعلی که هواپیما ایجاد می‌کند نیز نمی‌توانند این تغییرات را تقلید کنند. با تحلیل فوتون‌هایی که پس از برخورد به هواپیما بازمی‌گردند، موقعیت دقیق آن مشخص می‌شود.

رادارهای کوانتومی علاوه بر دقت بالا، انرژی بسیار کمتری مصرف می‌کنند و می‌توانند بر روی انواع مختلف تجهیزات نصب شوند. همچنین در شناسایی اهدافی که سطح مقطع راداری بسیار کمی دارند، عملکرد بسیار بهتری خواهند داشت.

چین پیش‌تر سامانه‌ای از رادار کوانتومی ساخته بود که تا شعاع حدود ۱۰۰ کیلومتر را پوشش می‌داد. اکنون آشکارساز جدید چهارهسته‌ای می‌تواند این توان را افزایش دهد و امکان دریافت نور از منابع متعدد را فراهم سازد.

این پیشرفت باعث می‌شود رادارها بتوانند هم‌زمان اهداف بیشتری را ردیابی کنند، با دقت بالاتری تصویر بسازند و در عین حال انرژی بسیار کمتری نسبت به رادارهای سنتی مصرف کنند که همین موضوع، شناسایی آن‌ها را دشوارتر می‌سازد.

به گفته مقام‌های چینی، این آشکارساز جدید تنها یک‌نهم اندازه آشکارسازهای مشابه در جهان است و در آینده می‌تواند پایه‌ای برای ساخت تجهیزات داخلی در شبکه‌های ارتباطی کوانتومی و فناوری‌های دیگر باشد.