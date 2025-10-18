En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
اگر 10 جاسوس اصلی موساد دستگیر شوند، جنگ عقب می‌افتد
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۴۸۹۹
کد خبر:۱۳۳۴۸۹۹
16 بازدید
نبض خبر

بار روی گرده اکثریت و امتیاز برای یک اقلیت؟!

حسن روحانی با اشاره به تقویت حسی وحدت ملی مردم تاکید کرد این همراهی مردم نه حمایت از ما بلکه حمایت از ایران بود و نباید اشتباه بگیریم. رئیس جمهور اسبق که در جمع استانداران دولتش سخن می‌گفت عنوان کرد بعد از جنگ یک نسیم خوبی آمد اما وقتی حس کردند در ماه‌های آینده جنگ نمی‌شود، متوقف شد. روحانی با تاکید بر اینکه نباید هر چه باشد هست بر روی گرده اکثریت مردم باشد و هرچه امتیاز هست برای یک اقلیت کوچک باشد، خواستار تغییر این وضعیت شد. او نسبت به مصوبات مجلس که با نظر اکثر مردم در تعارض است، انتقاد کرد و سپس خواستار تغییر قانون انتخابات شد. این بخش از اظهارات روحانی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حسن روحانی وحدت مردم ویدیو اتحاد مردم ایران مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات تغییرات وحدت ملی
اخبار مرتبط
ادبیات تحسین برانگیز رهبر انقلاب درباره پزشکیان و تعابیر مهم درباره اتحاد
گزارش تلویزیون هند از عکس العمل ایرانی‌ها به حمله اسرائیل
تاثیر معکوس لایحه عفاف و حجاب بر انسجام مردم در جنگ 12 روزه
پزشکیان: از آمریکا و اسرائیل نمی‌ترسم اما...
زندانی‌هایی که در جنگ با مردم همراهی کردند را عفو کنید
سخنان جنجالی یک ایرانی در برنامه مطرح انگلیس
ارتباط لایحه حجاب با همدلی مردم در زمان جنگ!
پاسخ وزیر کشور به پرسش قابل تامل مجری صداوسیما
کسانی که ایران و اسلام را روبروی یکدیگر قرار دادند خیانت کردند
در صداوسیما مطرح شد: الان دیگه آخوند و غیرآخوند نداریم!
هر دو روز 3 ایرانی تحصیلکرده به کشور باز می‌گردند
از خود گذشتگی مردم ایران پس از حمله اسرائیل
سخنان قابل تامل لاریجانی درباره نوع رفتار با مردم پس از حمله اسرائیل
اگر لازم باشد به خودم موشک می‌بندم و به تل آویو می‌کوبم
اگر 10 جاسوس اصلی موساد دستگیر شوند، جنگ عقب می‌افتد
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟