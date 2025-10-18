بار روی گرده اکثریت و امتیاز برای یک اقلیت؟!

حسن روحانی با اشاره به تقویت حسی وحدت ملی مردم تاکید کرد این همراهی مردم نه حمایت از ما بلکه حمایت از ایران بود و نباید اشتباه بگیریم. رئیس جمهور اسبق که در جمع استانداران دولتش سخن می‌گفت عنوان کرد بعد از جنگ یک نسیم خوبی آمد اما وقتی حس کردند در ماه‌های آینده جنگ نمی‌شود، متوقف شد. روحانی با تاکید بر اینکه نباید هر چه باشد هست بر روی گرده اکثریت مردم باشد و هرچه امتیاز هست برای یک اقلیت کوچک باشد، خواستار تغییر این وضعیت شد. او نسبت به مصوبات مجلس که با نظر اکثر مردم در تعارض است، انتقاد کرد و سپس خواستار تغییر قانون انتخابات شد. این بخش از اظهارات روحانی را می‌بینید و می‌شنوید.