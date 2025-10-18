En
تسویه حساب مرگبار ۲ گروه اوباش جنوب تهران

درگیری میان دو گروه اوباش در جنوب تهران، جنایتی هولناک را رقم زد و عاملان این جنایت نیز تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۳۴۸۷۳
378 بازدید

تسویه حساب مرگبار ۲ گروه اوباش در جنوب تهران

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، ساعت ۲۳ چهارشنبه گذشته پلیس پایتخت در جریان درگیری دسته‌جمعی در یکی از خیابان‌ها جنوب تهران قرار گرفت. هفت پسر جوان با عربده‌کشی و زد و خورد، محله را به‌هم ریخته بودند که ناگهان یکی از آن‌ها اسلحه کمری‌اش را بیرون کشید و پنج گلوله شلیک کرد.

 جوان مسلح و دوستانش بعد از تیراندازی متواری شدند و این در حالی بود که بر اثر تیراندازی، جوانی ۲۱ ساله هدف اصابت گلوله قرار گرفت و به قتل رسید. با حضور پلیس، تحقیقات اولیه نشان داد درگیری میان دو گروه از اراذل و اوباش محله بوده که از مدت ها قبل با یکدیگر خصومت و کری‌خوانی داشتند.

ظاهرا طرفین از قبل برای تسویه‌حساب در محل حاضر شده بودند که درگیری آنها به تیراندازی و قتل جوانی ۲۱ ساله منجر شد. در این شرایط قاضی محمد جواد شفیعی بازپرس ویژه قتل، دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر کرد و تحقیقات برای بازداشت عاملان این درگیری مرگبار توسط کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران ادامه دارد.

قتل فجیع قتل اوباش حمله اوباش اوباش معروف
