واکنش پرسپولیس به شایعه جانشینی هاشمیان

به گزارش تابناک، باشگاه پرسپولیس با انتشار پیامی به شایعه گزینه جانشینی وحید هاشمیان واکنش نشان داد. در چند روز اخیر اخباری مبنی بر مطرح شدن نام پاتریس کارترون، سرمربی سابق سپاهان روی نیمکت پرسپولیس و جانشینی وحید هاشمیان در برخی از رسانهها منتشر شده بود.
اکنون باشگاه پرسپولیس با انتشار اطلاعیهای به این شایعه واکنش نشان داد و نوشت:
طی روزهای اخیر بارها باشگاه پرسپولیس به شکل رسمی تغییر در کادر فنی و صحبت با گزینههای مختلف را تکذیب کرده اما هر بار نام دیگری مطرح میشود و تاسفبارتر این که برخی از رسانههای رسمی نیز همان راه فیکنیوزها را میروند، آن هم ۲۴ ساعت قبل از بازی پرسپولیس.