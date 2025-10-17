شاگردان تارتار به صدر جدول رسیدند

به گزارش تابناک، در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، تیم گل‌گهر سیرجان روز جمعه میزبان چادرملو اردکان بود و در ورزشگاه شهید سلیمانی با نتیجه دو بر صفر به پیروزی رسید.

جزئیات بازی:

دقیقه ۱۰: آرمان اکوان با ضربه سر دقیق از روی سانتر نمانیا توماشویچ، گل اول میزبان را به ثمر رساند.

دقیقه ۲۸: رضا جعفری با بهره‌گیری از پاس زمینی مهدی تیکدری، دومین گل گل‌گهر را وارد دروازه چادرملو کرد.

دقیقه ۴۵+۴:فرزین گروسیان دروازه‌بان گل‌گهر، پنالتی امیررضا محمودآبادی را مهار کرد و مانع از کاهش اختلاف شد.

با این پیروزی، گل‌گهر سیرجان با ۱۲ امتیاز به رده اول جدول لیگ برتر صعود کرد، درحالی که چادرملو اردکان با ۸ امتیاز در جایگاه هشتم قرار گرفت.