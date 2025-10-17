آبی‌پوشان در بازگشت ریکاردو ساپینتو به نیمکت پس از دو ماه محرومیت، نمایش منسجم و هجومی‌ای ارائه دادند و با کسب سه امتیاز، جایگاه خود را در جمع مدعیان تثبیت کردند.

دیدار تیم‌های استقلال و مس رفسنجان از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی آبی‌ها به پایان رسید.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم استقلال و مس رفسنجان در دیداری از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر و از ساعت ۱۸ امروز، جمعه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که میزبان موفق شد با برتری یک بر صفر به پیروزی برسد.

ترکیب ابتدایی استقلال:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

ترکیب ابتدایی مس:

نیما میرزازاد، ایمان سلیمی، سید مجید نصیری، احمدرضا زنده روح، دانیال جهانبخش، کردیک، مهدی شریفی، ماتئوس کاستا، سامان نریمان جهان، امیر حسین جولانی و آرمان رمضانی.

آبی‌پوشان بازی را هجومی آغاز کردند و از همان دقایق نخست کنترل توپ و میدان را در اختیار داشتند. در دقیقه ۸، شوت خطرناک یاسر آسانی با اختلافی اندک از کنار دروازه بیرون رفت. دقایقی بعد، مس با شوت کاستا از بالای دروازه استقلال پاسخ داد.

برتری استقلال در دقیقه ۱۲ نتیجه داد؛ روی پاس دقیق احمدی، یاسر آسانی در محوطه جریمه مس صاحب موقعیت شد و با ضربه‌ای دقیق دروازه میرزازاد را باز کرد تا شاگردان ساپینتو با یک گل پیش بیفتند.

پس از گل، استقلال به حملات خود ادامه داد. منیر الحدادی در دقیقه ۱۵ با شوتی محکم دروازه مس را تهدید کرد و در دقایق ۱۹ و ۲۱ نیز دو موقعیت دیگر برای آسانی و الحدادی از دست رفت. در ادامه، تلاش‌های سحرخیزان و حردانی نیز به نتیجه نرسید تا نیمه نخست با برتری یک بر صفر استقلال به پایان برسد.

در نیمه دوم، بازی متعادل‌تر دنبال شد. در دقیقه ۴۹، ضربه آشورماتوف را میرزازاد دروازه‌بان استقلال روی خط مهار کرد و در دقیقه ۵۱ نیز ضربه آزاد کوشکی را دفع کرد. استقلالی‌ها در دقیقه ۶۳ با شوت احمدی و در دقیقه ۶۴ روی فرصت آسانی، دو موقعیت خوب گلزنی را از دست دادند.

در ادامه، مس برای جبران نتیجه فشار را افزایش داد اما واکنش‌های فرعباسی مانع از باز شدن دروازه استقلال شد. در دقیقه ۷۴، فرعباسی با واکنش خود مانع از به گل رسیدن مس روی شوت جولانی شد. در دقایق پایانی، حرکت انفرادی جنپو نیز نتیجه‌ای در بر نداشت تا بازی در نهایت با همان برتری یک گله استقلال به پایان برسد.

با این پیروزی، استقلال سه امتیاز مهم به اندوخته خود افزود و همچنان در جمع مدعیان بالای جدول باقی ماند.

به گزارش تابناک، بازگشت ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، پس از دو ماه دوری از نیمکت، روح تازه‌ای به تیم تزریق کرد. رفتار پرانرژی و هدایت مستقیم او در کنار زمین، بار دیگر به سبک همیشگی‌اش توجه هواداران را جلب کرد. استقلال با این برد و با هدایت دوباره ساپینتو، خود را آماده دیدارهای دشوار هفته‌های آینده می‌کند.