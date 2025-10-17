مدتی پیش علی تاجرنیا تأیید کرد که بودجه استقلال رقمی معادل دو هزار میلیارد تومان است. حالا فاش شده که این عدد تنها بخشی از ماجراست، نه تمام آن. براساس اعلام برخی منابع، تنها تعهدات ارزی مدیریت فعلی استقلال، بالغ بر ۱۸ میلیون دلار است.

نکته عجیب‌تر خبری است که فعلاً تائید نشده و در حد شایعه است؛ اینکه گفته می‌شود علی تاجرنیا حدود یک ماه پیش ۴ میلیون دلار قرض کرده و سر رسید پرداخت آن به زودی فرا می‌رسد. با آگاهی از چنین اعداد و ارقامی، باید با جدیت بیشتری نسبت به خبر احتمال کوچ علی تاجرنیا از استقلال و در اختیار گرفتن سمت‌های دولتی، واکنش نشان داد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، هر چه جلوتر می‌رویم و روز‌های بیشتری از لیگ برتر فصل جاری می‌گذرد، بیشتر مشخص می‌شود که چرا انتظارات از استقلال بالاست. بالاتر از چیزی که در حالت عادی و همیشگی از تیم‌هایی، چون استقلال یا پرسپولیس وجود دارد. بار‌ها مشابه این جمله را از پیشکسوتان و کارشناسان شنیده‌ایم که «هواداران از استقلال/ پرسپولیس فقط برد می‌خواهند و انتظار از این تیم‌ها بالاست.» معمولاً هم با هر کدام از اعضای مدیریت یا کادرفنی و بازیکنان صحبت کنید، می‌گویند که همیشه حق با هوادار است.

باشگاه استقلال در فصل نقل‌وانتقالات تابستانی به یکباره طوفانی از خرید ستاره‌ها و رونمایی از آنها را به راه انداخت و کار تا جایی پیش رفت که هواداران تیم رقیب سنتی چند بار صرفاً به دلیل اعتراض به فعالیت مدیران باشگاه پرسپولیس و یادآوری آنچه در اردوگاه آبی‌ها می‌گذرد، مقابل باشگاه تجمع کردند. گرچه پرسپولیس هم در ماجرای هزینه برای خرید بازیکن چندان صرفه‌جویی نکرده و در مجموع از این حیث، فاصله زیادی با آنچه در استقلال صورت گرفته ندارد، اما اطلاعاتی که به‌تازگی منتشر شده، مؤید آن است که آبی‌ها باید نتیجه بگیرند و در غیر اینصورت هم بخش مدیریت و هم کادرفنی، باید پاسخگوی هواداران و افکارعمومی باشند.

در همان روز‌های ابتدایی بعد از اتمام مهلت نقل‌وانتقالات، عنوان شد که باشگاه استقلال امسال رقمی معادل ۲۰ میلیون دلار (بر مبنای دلار ۱۰۰ هزار تومانی، دو هزار میلیارد) هزینه کرده است. این موضوع در حد شایعه و گمانه‌زنی باقی نماند و در ادامه توسط نماینده تام‌الاختیار هلدینگ خلیج‌فارس در استقلال که ریاست هیأت مدیره و سرپرستی باشگاه را هم برعهده دارد، تأیید شد. در واقع علی تاجرنیا ضمن تأیید اینکه بودجه مصوب استقلال دو هزار میلیار تومان است، گفت: «من نمی‌گویم این بودجه کم است، خودم نمی‌توانم صفر‌های آن را بشمارم.»

با تمام این اوصاف، به تازگی اعداد و ارقامی حیرت‌انگیز منتشر شده و برخی منابع مدعی شده‌اند بودجه فاش شده که مورد تأیید هم قرار گرفته، تنها تعهدات ارزی باشگاه استقلال در همین مقطع زمامداری تاجرنیا و همکارانش را شامل می‌شود. براساس گزارش‌های منتشر شده، در حقیقت ۱۸ میلیون دلار تعهد ارزی و ۱۵۰۰ میلیارد تومان تعهد ریالی که مجموعاً عدد ۳۵۰۰ میلیارد تومان را پیش روی‌مان قرار می‌دهد. عددی باورنکردنی که نام آن چیزی جز ارزپاشی نیست؛ آن‌هم در حالی که استقلال در لیگ قهرمانان آسیا ۲ حضور دارد و انتظار می‌رود با صعود مرحله به مرحله، از پاداش دلاری کنفدراسیون فوتبال آسیا بهره برد و در واقع از این طریق ارزآوری داشته باشد.

اما فعلاً که خبری از نتیجه گرفتن و پیروزی نیست و استقلال به‌رغم تمام این هزینه‌ها، حالا صعودش از مرحله گروهی هم با اما و اگر مواجه است و کار حسابی سخت شده. ساپینتو و شاگردانش در گام نخست، عملکرد فاجعه‌باری داشتند و متحمل یکی از سنگین‌ترین شکست‌های تاریخ فوتبال باشگاهی ایران با نتیجه ۷ بر یک مقابل الوصل شدند. آنها در بازی بعدی خود در سطح دوم فصل جدید فوتبال آسیا هم در کسب سه امتیاز دیدار خانگی ناکام ماندند و با یک گل نتیجه را به المحرق بحرین واگذار کردند. این در شرایطی است که در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی نمایندگان ایران در آسیا، هزینه تیم‌های حاشیه خلیج فارس برای خرید بازیکن عنوان می‌شد، اما امسال نمایندگان کشورمان از جمله استقلال با وجود هزینه قابل توجه و خرید بازیکنان خارجی نامدار و بعضاً باکیفیت، بازهم از لحاظ نتیجه‌گیری کاملا ناموفق بوده‌اند. در مسابقات لیگ هم اوضاع تعریفی ندارد و استقلال در پایان هفته ششم، صاحب ۷ امتیاز از یک پیروزی، ۴ تساوی و یک شکست است.

در چنین شرایطی مرور لیست تعهدات ارزی ایجاد شده توسط تیم مدیریتی استقلال، به تنهایی گویای عمق فاجعه است؛ آنتونی آدان (یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار)، آشورماتف (۷۵۰ هزار دلار)، اندونگ (یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار)، موسی جنپو (۹۰۰ هزار رضایتنامه + یک میلیون و ۱۰۰ هزار دلار دستمزد)، نازون (یک میلیون و ۱۰۰ هزار دلار دستمزد)، یاسر آسانی (۹۰۰ هزار دلار رضایتنامه + یک میلیون و ۱۰۰ هزار دلار دستمزد)، منیر الحدادی (یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار دستمزد)، سعید سحرخیزان (۲ میلیون دلار رضایتنامه + یک میلیون دلار دستمزد)، ماشاریپوف (۷۵۰ هزار دلار دستمزد)، ریکاردو ساپینتو و کادر (یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار دستمزد)، کاریله (یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو هزینه فسخ). در مجموع حدود ۱۸ میلیون دلار تعهد ارزی فقط به خریدهای خارجی که شامل سحرخیزان هم بود؛ اما بدون احتساب حق ایجنتی و پاداش‌های احتمالی.

نکته عجیب‌تر، خبری است که فعلاً تایید نشده و در حد شایعه است؛ اینکه گفته می‌شود علی تاجرنیا حدود یک ماه پیش ۴ میلیون دلار قرض کرده و سر رسید پرداخت آن به زودی فرا می‌رسد. با آگاهی از چنین اعداد و ارقامی، باید با جدیت بیشتری نسبت به خبر احتمال کوچ علی تاجرنیا از استقلال و در اختیار گرفتن سمت‌های دولتی، واکنش نشان داد. نه‌تنها تاجرنیا بلکه دیگر مسئولان فعلی که هرگونه دخل و تصرفی در چنین پول‌پاشی داشته‌اند، باید بمانند و در صورت ناکامی استقلال پاسخگو باشند. کامیابی استقلال با چنین بودجه و هزینه‌ای که صرف آن شده، حداقل انتظار است.