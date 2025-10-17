En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واهمه تاجرنیا و رفقا از فوران دلار بعد از ارز‌پاشی؛ نقشه فرار در صورت ناکامی استقلال

مدتی پیش علی تاجرنیا تأیید کرد که بودجه استقلال رقمی معادل دو هزار میلیارد تومان است. حالا فاش شده که این عدد تنها بخشی از ماجراست، نه تمام آن. براساس اعلام برخی منابع، تنها تعهدات ارزی مدیریت فعلی استقلال، بالغ بر ۱۸ میلیون دلار است.
کد خبر: ۱۳۳۴۳۸۳
| |
2 بازدید

واهمه تاجرنیا و رفقا از فوران دلار بعد از ارز‌پاشی؛ نقشه فرار در صورت ناکامی استقلال

نکته عجیب‌تر خبری است که فعلاً تائید نشده و در حد شایعه است؛ اینکه گفته می‌شود علی تاجرنیا حدود یک ماه پیش ۴ میلیون دلار قرض کرده و سر رسید پرداخت آن به زودی فرا می‌رسد. با آگاهی از چنین اعداد و ارقامی، باید با جدیت بیشتری نسبت به خبر احتمال کوچ علی تاجرنیا از استقلال و در اختیار گرفتن سمت‌های دولتی، واکنش نشان داد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، هر چه جلوتر می‌رویم و روز‌های بیشتری از لیگ برتر فصل جاری می‌گذرد، بیشتر مشخص می‌شود که چرا انتظارات از استقلال بالاست. بالاتر از چیزی که در حالت عادی و همیشگی از تیم‌هایی، چون استقلال یا پرسپولیس وجود دارد. بار‌ها مشابه این جمله را از پیشکسوتان و کارشناسان شنیده‌ایم که «هواداران از استقلال/ پرسپولیس فقط برد می‌خواهند و انتظار از این تیم‌ها بالاست.» معمولاً هم با هر کدام از اعضای مدیریت یا کادرفنی و بازیکنان صحبت کنید، می‌گویند که همیشه حق با هوادار است.

باشگاه استقلال در فصل نقل‌وانتقالات تابستانی به یکباره طوفانی از خرید ستاره‌ها و رونمایی از آنها را به راه انداخت و کار تا جایی پیش رفت که هواداران تیم رقیب سنتی چند بار صرفاً به دلیل اعتراض به فعالیت مدیران باشگاه پرسپولیس و یادآوری آنچه در اردوگاه آبی‌ها می‌گذرد، مقابل باشگاه تجمع کردند. گرچه پرسپولیس هم در ماجرای هزینه برای خرید بازیکن چندان صرفه‌جویی نکرده و در مجموع از این حیث، فاصله زیادی با آنچه در استقلال صورت گرفته ندارد، اما اطلاعاتی که به‌تازگی منتشر شده، مؤید آن است که آبی‌ها باید نتیجه بگیرند و در غیر اینصورت هم بخش مدیریت و هم کادرفنی، باید پاسخگوی هواداران و افکارعمومی باشند.

در همان روز‌های ابتدایی بعد از اتمام مهلت نقل‌وانتقالات، عنوان شد که باشگاه استقلال امسال رقمی معادل ۲۰ میلیون دلار (بر مبنای دلار ۱۰۰ هزار تومانی،  دو هزار میلیارد) هزینه کرده است. این موضوع در حد شایعه و گمانه‌زنی باقی نماند و در ادامه توسط نماینده تام‌الاختیار هلدینگ خلیج‌فارس در استقلال که ریاست هیأت مدیره و سرپرستی باشگاه را هم برعهده دارد، تأیید شد. در واقع علی تاجرنیا ضمن تأیید اینکه بودجه مصوب استقلال دو هزار میلیار تومان است، گفت: «من نمی‌گویم این بودجه کم است، خودم نمی‌توانم صفر‌های آن را بشمارم.»

با تمام این اوصاف، به تازگی اعداد و ارقامی حیرت‌انگیز منتشر شده و برخی منابع مدعی شده‌اند بودجه فاش شده که مورد تأیید هم قرار گرفته، تنها تعهدات ارزی باشگاه استقلال در همین مقطع زمامداری تاجرنیا و همکارانش را شامل می‌شود. براساس گزارش‌های منتشر شده، در حقیقت ۱۸ میلیون دلار تعهد ارزی و ۱۵۰۰ میلیارد تومان تعهد ریالی که مجموعاً عدد ۳۵۰۰ میلیارد تومان را پیش روی‌مان قرار می‌دهد. عددی باورنکردنی که نام آن چیزی جز ارزپاشی نیست؛ آن‌هم در حالی که استقلال در لیگ قهرمانان آسیا ۲ حضور دارد و انتظار می‌رود با صعود مرحله به مرحله، از پاداش دلاری کنفدراسیون فوتبال آسیا بهره برد و در واقع از این طریق ارزآوری داشته باشد.

واهمه تاجرنیا و رفقا از فوران دلار بعد از ارز‌پاشی؛ نقشه فرار در صورت ناکامی استقلال

اما فعلاً که خبری از نتیجه گرفتن و پیروزی نیست و استقلال به‌رغم تمام این هزینه‌ها، حالا صعودش از مرحله گروهی هم با اما و اگر مواجه است و کار حسابی سخت شده. ساپینتو و شاگردانش در گام نخست، عملکرد فاجعه‌باری داشتند و متحمل یکی از سنگین‌ترین شکست‌های تاریخ فوتبال باشگاهی ایران با نتیجه ۷ بر یک مقابل الوصل شدند. آنها در بازی بعدی خود در سطح دوم فصل جدید فوتبال آسیا هم در کسب سه امتیاز دیدار خانگی ناکام ماندند و با یک گل نتیجه را به المحرق بحرین واگذار کردند. این در شرایطی است که در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی نمایندگان ایران در آسیا، هزینه تیم‌های حاشیه خلیج فارس برای خرید بازیکن عنوان می‌شد، اما امسال نمایندگان کشورمان از جمله استقلال با وجود هزینه قابل توجه و خرید بازیکنان خارجی نامدار و بعضاً باکیفیت، بازهم از لحاظ نتیجه‌گیری کاملا ناموفق بوده‌اند. در مسابقات لیگ هم اوضاع تعریفی ندارد و استقلال در پایان هفته ششم، صاحب ۷ امتیاز از یک پیروزی، ۴ تساوی و یک شکست است.

در چنین شرایطی مرور لیست تعهدات ارزی ایجاد شده توسط تیم مدیریتی استقلال، به تنهایی گویای عمق فاجعه است؛ آنتونی آدان (یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار)، آشورماتف (۷۵۰ هزار دلار)، اندونگ (یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار)، موسی جنپو (۹۰۰ هزار رضایتنامه + یک میلیون و ۱۰۰ هزار دلار دستمزد)، نازون (یک میلیون و ۱۰۰ هزار دلار دستمزد)، یاسر آسانی (۹۰۰ هزار دلار رضایتنامه + یک میلیون و ۱۰۰ هزار دلار دستمزد)، منیر الحدادی (یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار دستمزد)، سعید سحرخیزان (۲ میلیون دلار رضایتنامه + یک میلیون دلار دستمزد)، ماشاریپوف (۷۵۰ هزار دلار دستمزد)، ریکاردو ساپینتو و کادر (یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار دستمزد)، کاریله (یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو هزینه فسخ). در مجموع حدود ۱۸ میلیون دلار تعهد ارزی فقط به خریدهای خارجی که شامل سحرخیزان هم بود؛ اما بدون احتساب حق ایجنتی و پاداش‌های احتمالی.

نکته عجیب‌تر، خبری است که فعلاً تایید نشده و در حد شایعه است؛ اینکه گفته می‌شود علی تاجرنیا حدود یک ماه پیش ۴ میلیون دلار قرض کرده و سر رسید پرداخت آن به زودی فرا می‌رسد. با آگاهی از چنین اعداد و ارقامی، باید با جدیت بیشتری نسبت به خبر احتمال کوچ علی تاجرنیا از استقلال و در اختیار گرفتن سمت‌های دولتی، واکنش نشان داد. نه‌تنها تاجرنیا بلکه دیگر مسئولان فعلی که هرگونه دخل و تصرفی در چنین پول‌پاشی داشته‌اند، باید بمانند و در صورت ناکامی استقلال پاسخگو باشند. کامیابی استقلال با چنین بودجه و هزینه‌ای که صرف آن شده، حداقل انتظار است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی تاجرنیا استقلال ساپینتو هلدینگ خلیج فارس بازیکنان خارجی دلار
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پسوند ایران از نام استقلال حذف می شود/ دلیل این اقدام چیست؟
پوستر استقلال به بهانه تولد ریکاردو سا پینتو
قیمت دلار و یورو امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر +جدول
حذف رضاییان؛ هم از ترکیب اصلی، هم از کاپیتانی!
آتش زدن به دارایی استقلال با یک‌دهم قیمت واقعی؛ رانت یا ارزان‌فروشی در مجموعه تنیس؟
تیزر توهین‌آمیز «فوتبال برتر» علیه استقلال
رو‌نمایی متفاوت آسانی از استوک‌های شخصی
بنزین گران می‌شود؟
اعلام آمادگی سه پیشکسوت استقلال برای جانشینی ساپینتو
پاسخ یک اکانت استقلالی به عباس عراقچی
بازگشت ساپینتو از مرخصی با تغییر چهره/ جنگ بقا در استقلال و فرصت محدود چند بازیکن
عقب‌نشینی عراقچی زیر فشار انتقادهای گسترده
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
ادعای ویتکاف: حماس به طور کامل خلع‌سلاح می‌شود
خبرخوش وزیر علوم در زمینه رفع تحریم دانشگاه شریف
با ۵۰۰ میلیون تومان این مناطق را اجاره کنید/ تبدیل به رهن کامل یا کوچ به جنوب شهر؟
همکاری‌های تجهیزاتی دفاعی ایران با قدرت‌های دارای توانمندی در حال انجام است
وقتی لکسوس به بنز سلام کرد؛ خداحافظی شکوهمند LS با میراثی از نرمی و وقار
سقوط هواپیمای سبک در «میشیگانِ» آمریکا با ۳ کشته
محکومیت ۱۷ عضو شبکه سرقت سوخت در بندرعباس
حماس: نتانیاهو عامل تأخیر در یافتن اجساد اسرا
یمن: پای مواضع خود در حمایت از غره ایستاده‌ایم
پخش پیام حمایت از حماس در فرودگاه‌های آمریکا و کانادا
زمان پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری آبان اعلام شد
مادورو: آمریکا به‌خاطر نفت به ونزوئلا چشم طمع دارد
آمریکا به یک کشتی دیگر در کارائیب حمله کرد
قدیمی‌ترین عکس مقبره داریوش در نقش رستم
«جزئیات پیش پا افتاده» اما تکان‌دهنده یک‌رمان/تجاوز به دختر فلسطینی و قتلش توسط سربازهای اسرائیلی
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
استخوان‌سازی با چای
اشک‌های نسرین مقانلو: وانمود می‌کنم که خوشحالم
صعود قطر به جام جهانی ۲۰۲۶ / کی‌روش و عمان حذف شدند؛ امارات به پلی‌آف رفت
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
همه چیز درباره سوخو 35، پیشرفته‌ترین جنگنده روس در ایران
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۶ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۶۵ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۵۹ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005b8J
tabnak.ir/005b8J