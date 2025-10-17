زنگ خطر سقوط تاریخی طلا به صدا در آمد

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، یک کارشناس فضای مجازی با اشاره به روند صعودی قیمت طلا در هفته‌های اخیر گفت: طلا طی ۹ هفته متوالی بدون اصلاح قیمتی رشد داشته؛ روندی که تنها سه بار در تاریخ تکرار شده است.

وی افزود: مشابه این الگو در سال‌های ۱۹۸۰، ۲۰۰۶ و ۲۰۲۰ نیز مشاهده شد که پس از جهش شدید قیمت، طلا بین ۲۰ تا ۷۰ درصد اصلاح را تجربه کرد.

این کارشناس با تأکید بر اینکه بدهی دولت آمریکا به ۳۸ تریلیون دلار و فضای سیاسی بی‌ثبات از عوامل رشد اخیر طلاست، هشدار داد سرمایه‌گذاران باید مراقب ورود در سقف‌های قیمتی باشند، چراکه احتمال اصلاح در کوتاه‌مدت وجود دارد.