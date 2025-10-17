جزئیات حادثه معدن طبس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی اشرفیان درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: سه نفر در محل حادثه حضور داشتند که دو نفر موفق به خروج از تونل شدند، اما یکی از کارگران در حین خروج، بهدلیل ریزش آوار و شدت جراحات، جان خود را از دست داد. این حادثه هنگام انجام عملیات فنی در بخش جابهجایی نوار نقاله رخ داد. اکنون تیمهای فنی و کارشناسی در محل حضور دارند تا علت دقیق آن را بررسی کنند. هنوز گزارش قطعی از دلیل بروز حادثه اعلام نشده است و منتظر نظر نهایی تیمهای تخصصی هستیم.
وی ادامه داد: وضعیت برقی تونلها، نحوه استخراج و شرایط تجهیزات فنی معدن در حال بررسی است. گفته میشود روش استخراج در این معدن به صورت سنتی است که ممکن است در وقوع حادثه مؤثر بوده باشد، با این حال بررسیهای فنی باید این موضوع را تأیید کند.
فرماندار طبس با اشاره به اینکه موارد ایمنی به تمام معادن منطقه ابلاغ شده است، اظهار کرد: رعایت الزامات ایمنی مانند استفاده از ستونهای نگهدارنده و تجهیزات پایش سقف از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت به معادن اعلام شده و مسئولیت رعایت آن برعهده پیمانکاران است.
وی درباره رعایت نکات ایمنی در زمان حادثه گفت: بررسیها در اینباره هنوز نهایی نشده، اما اصول ایمنی از سوی دستگاههای مسئول به همه معادن ابلاغ شده است. اینکه در محل حادثه این موارد رعایت شده یا خیر، پس از تکمیل بررسیها مشخص خواهد شد.
اشرفیان تأکید کرد: معدن یادشده پیش از این، مانند سایر معادن بهطور دورهای بازرسی میشد و بازرسان ایمنی از نهادهای ذیربط بهصورت مستمر وضعیت معادن را رصد میکنند. درباره آخرین گزارش ایمنی این معدن، اطلاعات تکمیلی پس از بررسیهای کامل اعلام خواهد شد.
وی افزود: حادثه دردناکی رخ داده است و تیمهای فنی، امدادی و قضایی در حال بررسی جوانب موضوع هستند. تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی، فعالیت بخش حادثهدیده متوقف خواهد بود و نتایج بهصورت شفاف در اختیار مردم قرار میگیرد.