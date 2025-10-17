En
صحبت‌های مستند وزیر که تکذیب شد!

خبرنگار تابناک در استان کردستان، سفر دو روزه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان کردستان را با طرح سوالاتی به چالش کشید و در یکی از سوالات، وزیر، گفته‌های مستند خود را تکذیب کرد.
صحبت‌های مستند وزیر که تکذیب شد!

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، در خاتمه سفر «سیدرضا صالحی‌امیری» وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به کردستان، خبرنگار تابناک سه پرسش کلیدی و چالشی درباره وضعیت زیرساخت‌های گردشگری استان مطرح کرد.

پرسش‌ها به ترتیب درباره چرایی عدم سفر وزیر به شهرستان‌های مریوان و سروآباد به عنوان قطب گردشگری استان کردستان که وضعیت جاده‌ای و پوشش آنتن‌دهی مناسبی ندارند، محدودیت بودجه در تفویض اختیار استاندار و اینکه مشکل اصلی کردستان بحث بودجه و اعتبار است و همچنین عدم کفایت منابع اختصاص‌یافته به پروژه‌های گردشگری استان، مطرح شد.

 

وی در پاسخ به سؤال نخست، درباره سفر نکردن به مریوان و سروآباد گفت: در این سفر قرار بود به این دو شهرستان هم سری بزنیم، اما به دلیل تکمیل نشدن اسناد پروژه‌ها، بازدید به زمان مناسب دیگری موکول شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، درباره انتقاد از تفویض اختیار استاندار بدون بودجه کافی تصریح کرد: بله، مشکل اصلی کردستان منابع و اعتبار است، اما دولت منابع لازم را در حد توان و ظرفیت درآمدی تخصیص داده و پروژه‌های مصوب استان را دنبال می‌کند.

وی همچنین در پاسخ به پرسش سوم درباره تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی برای گردشگری استان و اینکه تنها در یک مورد، نیاز واقعی یک هتل نیمه‌کاره هزار میلیارد تومان اعلام شد، با بیان این مساله که «شما سوال را غلط مطرح می‌کنید»، تاکید کرد: تسهیلات اولیه اختصاص یافته و کمک‌های قابل توجهی برای پروژه‌ها صورت گرفته است. ما مطمئنیم با هماهنگی استاندار و مدیریت استانی، منابع لازم برای زیرساخت‌های گردشگری به میزان مورد نیاز تأمین خواهد شد.

صالحی‌امیری با تأکید بر پیگیری جدی دولت برای رفع مشکلات استان، افزود: تمام پروژه‌ها و زیرساخت‌ها بر اساس برنامه‌ریزی در شورای برنامه‌ریزی استان بررسی می‌شوند و هر پروژه‌ای که نیاز به بودجه و حمایت دارد، منابع لازم اختصاص خواهد یافت.

گفتنی است، وزیر میراث فرهنگی در حالی خبرنگار تابناک را متهم به طرح غلط سؤال کرد که روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری اعلام کرد که ۵۰۰ میلیارد تومان را تا پایان سال به حوزه گردشگری استان تخصیص خواهد داد و در فایل ویدئویی که تابناک منتشر کرده است گواه این موضوع است که وزیر گفته‌های مستند خود را تکذیب کرده است!

همچنین، این اظهارات وزیر در حالی مطرح شد که ضعف زیرساخت‌ها در شهرستان‌های مرزی غربی استان، به‌ویژه جاده‌ها و پوشش شبکه تلفن همراه، همواره یکی از دغدغه‌های فعالان گردشگری و شهروندان بوده است و انتظار می‌رود اقدامات عملی و تخصیص بودجه، اثرگذاری ملموسی بر پروژه‌های در حال اجرا داشته باشد.

