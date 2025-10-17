به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در یکی از سالن‌های کوچک بیمارستان ناصر در شهر خان‌یونس، خانواده‌ها در کنار کارکنان وزارت بهداشت فلسطین گرد آمده‌اند تا از میان تصاویر پیکر‌هایی که بر صفحه‌ای بزرگ نمایش داده می‌شود، شاید نشانی از فرزندان یا بستگانشان پیدا کنند. خبرگزاری «آناتولی» امروز (جمعه) گزارش داد بیشتر پیکر‌ها به‌سختی قابل شناسایی‌اند؛ آثار سوختگی، شکنجه کار شناسایی را تقریبا ناممکن کرده و چهره برخی از شهدا از بین رفته است.

«اسماعیل الثوابته» مدیر دفتر رسانه‌ای دولت در غزه می‌گوید وزارت بهداشت از طریق کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سه نوبت، اجساد ۱۲۰ فلسطینی بی‌نام و نشان را تحویل گرفته است. به گفته او، «برخی از این پیکر‌ها آثار شکنجه، سوختگی و حتی اعدام میدانی دارند، اما هیچ اطلاعاتی از سوی اسرائیل درباره هویت آنان ارائه نشده است.» تحویل این پیکر‌ها در چارچوب مرحله نخست توافق آتش‌بس میان حماس و اسرائیل انجام شده است؛ توافقی از ۱۰ اکتبر امسال آغاز شد. در قالب این توافق، حماس ۲۰ اسیر اسرائیلی زنده را آزاد و اجساد ۱۰ نفر دیگر را تحویل داد؛ در مقابل، اسرائیل ۲۵۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد و ۱۷۱۸ نفر از بازداشت‌شدگان غزه را آزاد و ۱۲۰ پیکر بی‌نام را به فلسطینیان بازگرداند. در بیمارستان ناصر، پزشکان پزشکی قانونی با امکانات بسیار محدود تلاش می‌کنند تا هویت اجساد را از روی علائم ظاهری، ساختار استخوان، قد و آثار جراحت مشخص کنند.

دکتر «احمد ضهیر» مدیر پزشکی قانونی بیمارستان ناصر می‌گوید: «اجساد با کد‌های عددی از یک تا نود بدون نام یا توضیحی از سوی اسرائیل تحویل داده شده‌اند. در این شرایط، شناسایی دقیق تقریبا غیرممکن است، چون ما تجهیزات آزمایشگاهی و بانک DNA در اختیار نداریم.» او می‌افزاید وزارت بهداشت سامانه‌ای اینترنتی ایجاد کرده که در آن تصاویر گزینشی از پیکر‌ها (با حفظ حرمت و حریم خصوصی متوفیان) منتشر می‌شود تا خانواده‌های مفقودان بتوانند از راه دور اجساد را شناسایی کنند. در صورت تطبیق احتمالی، خانواده به بیمارستان فراخوانده می‌شود تا شناسایی نهایی انجام گیرد. اجسادی که تا پنج روز پس از تحویل شناسایی نشوند، طبق ضوابط وزارت اوقاف و با ثبت موقعیت مکانی دقیق دفن می‌شوند تا در آینده قابل پیگیری باشند. در میان خانواده‌هایی که در این روند تلخ حضور دارند، «اکرم المناصره» توانست پس از جست‌وجوی طولانی، یکی از دو پسر گمشده‌اش را شناسایی کند. او با صدایی بغض‌آلود می‌گوید: «چهره‌اش تغییر کرده بود، اما از شکل دندان‌ها و شامه‌ای روی بینی‌اش فهمیدم که خودش است.» به گفته منابع محلی، برخی از اجساد با دست و پای بسته یا طناب دور گردن تحویل داده شده‌اند؛ نشانه‌هایی که پزشکان آن را دال بر اعدام میدانی می‌دانند. الثوابته تأکید می‌کند که این شواهد «از وقوع جنایات جنگی آشکار علیه غیرنظامیان» حکایت دارد.