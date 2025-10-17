En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...

احتمالا اکثر مخاطبان اخبار در جریان حاشیه سازی حضور خانم وزیر در فرودگاه اردبیل قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۴۷۹۵
| |
1680 بازدید
|
۵

اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...

سرویس اجتماعی تابناک_ بخش اول این مکتوب، با انتشار خبر اقدام به بازرسی سرباز فرودگاه اردبیل از کیف فرزانه صادق، وزیر راه، و عزل مدیرکل فرودگاه‌های اردبیل پس از این اقدام نوشته شد. منتشر نکردیم، چون کلنجار داشتیم که به احتمال زیاد خانم وزیر توجیه قانونی و سازنده و آموزنده داشته باشد‌. کنکاش در آیین‌نامه ها و مقررات بازرسی در فرودگاهها کردیم و بخش دوم مطلب بر اساس این کنکاش بدان اضافه شد.

کیف‌های خبرساز

کیفِ خانم وزیر که می‌توانست نماد برابری پیش قانون شود، به جای باز شدن، گرهی شد بر تار و پود عدالت و قانون.

خبر را که خواندم، انگار سنگی توی گلویم گیر کرد. سربازی در فرودگاه اردبیل، بی‌آنکه بداند آغازگر چه داستانی است، وظیفه‌اش را ادا می‌کند، چیزی که خیلی‌هایمان از آن عبور کرده‌ایم. کیف وزیر را برای بازرسی می‌خواهد. اینجای خبر بودم و منتظر بودم وزیر، با لبخندی که بوی قانون بدهد، کیفش را پیش بگذارد و بگوید: «بگرد، جوان! مملکت همان بِه که قانونش بر همه یکسان باشد و مرحبا بر تو» اما چه سود؟ قصه، مثل همیشه، جور دیگری چرخید. نه تشویقی بود، نه آفرینی. خبرها می‌گویند که همین اتفاق کافی بود تا داستان در بازگشت وزیر به پایتخت طور دیگری پیش برود. مدیرکل به جرم ناکرده‌ی سرباز فرودگاه، برکنار می‌شود.

یعنی وزیر محترم راه ظاهرا نه تنها گل به خودی زده بلکه موقعیت گلی را برای خود نیز از دست داده است. اگر جای وزیر بودم، کیفم را می‌دادم تا درسی از قانونگرایی و برابری به همه بدهم و بازی به گونه‌ای دیگر رقم بخورد.

کیف‌های دردسرساز 

حالا با خود می‌اندیشم این‌بار اگر جای فرمانده انتظامی بودم، آن سرباز را چنان بالا می‌بردم که نامش در شهر بپیچد. مگر نه اینکه کارش درست بود؟ مگر قانون، مثل آفتاب، برای همه یکسان نیست؟

حالا که این نشد، حالا که به جای قانون، کینه و برکناری آمد، چه باید گفت؟ اساسا داستان کیف‌ها، قصه تازه‌ای نیستند. از اول انقلاب تا حالا، و پیش از آن، کیف‌ها همیشه خبرساز و دردسرساز بودند؛ مثل صندوقچه‌های پنهان، پر از راز و رمز، گاه تلخ، گاه شیرین.

بخت‌برگشته‌تر از همه در این داستان، مدیرکل فرودگاه است. نه سرباز کارمند مستقیم اوست، نه ظاهرا گناهی کرده که صرفا شاهد اجرای قانون و روالی عادی بوده است. او قربانی چیست؟ کیفی که باز نشد؟ یا وزیری که قانون را به بازی گرفت؟

 چه خوب بود اگر این قصه، تمثیلی می‌شد از احترام به قانون، مثل درختی که ریشه‌اش در عدالت است. اما چه کنیم؟ قصه‌ها همیشه جور دیگری تمام می‌شوند، انگار کیف‌ها قرار است تا ابد بسته بمانند و قانون، مثل پرنده‌ای در قفس، فقط بال بزند..

مقررات بازرسی

گشتی در آیین نامه‌ها و مقررات مربوط به بازرسی‌های بدنی و از لوازم مسافران و حتی بررسی تشریفات فرودگاهی برای مقامات، آخرین امید، برای توجیه اقدام وزیر راه بود که آن نیز هیچ حقی را برای خانم وزیر در نظر نگرفت و شأنی برای چنان برخوردی قائل نشد.

قانون صریح‌تر از آن بود که جایی برای توجیه و تفسیر بگذارد‌. در فرودگاهها بازرسی بدنی از خانم‌هاست که صرفا باید با بازرسی یک خانم باشد و نیز برای بازرسی از وسایل مقامات نیز،  قانون هیچ استثنایی قائل نشده است مگر آنکه تشریفات فرودگاهی به صورت وی‌آی‌پی انجام شود که آن نیز الزام قانون نیست و بازرسی را منتفی نمی‌کند. حتی در همان بخش ویژه نیز گیت‌هایی قرار دارد.

نهایتا این که بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماجرای اردبیل، اقدام سرباز قانونی بوده، اما واکنش وزیر می‌توانست نسیمی از عدالت را بگسترد و ، "نسیم صادق" باشد به یادگار از خانم "فرزانه"ی هیات دولت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی فرودگاه اردبیل سرباز اردبیل کیف وزیر
جنگ جهانی آینده در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ماجرای عزل مدیرکل فرودگاه‌های اردبیل
وزارت راه و شهرسازی نباید خارج از برنامه‌ و نظارت مجلس عمل کند/وزارت اقتصاد، نیرو و بانک مرکزی کجا هستند؟
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲۷
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۵
2
29
پاسخ
همه در برابر قانون برابرند ولی یک عده برابر ترند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۵
1
33
پاسخ
وقتی سیلی انارکی ها به پلیس وظیفه شناس بدون جواب می ماند اینکار صادق ها هم برای فرودگاه و حراست وظیفه شناس بی جواب خواهد ماند
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۵
5
25
پاسخ
همه دنیا می دانند نفوذ و ضربه اطلاعاتی و امنیتی از جایی است که هیچ فکری نمی کنیم .... از کجا معلوم در جایی کیف وزیر محترم عوض نشده است .... اتفاقا مقامات برای حفظ جان خودشان باید بر دقت در بازرسی و رعایت امنیت و ... تاکید کنند .... شهادت شهید رجایی از چه ناحیه ای بود ...؟ چه کسی بمب داخل اطاق رییس جمهور کشور برد ...؟
فرشاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۵
4
27
پاسخ
با سهمیه مدرک بگیری و با سهمیه وزیر بشی، میشه همین‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۵
4
28
پاسخ
این خانم باید از طرف مجلس استیضاح و بدلیل دهن کجی به قانون برکنار شود.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
ریزش دلار در یک ساعت
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
استخوان‌سازی با چای
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
اشک‌های نسرین مقانلو: وانمود می‌کنم که خوشحالم
صعود قطر به جام جهانی ۲۰۲۶ / کی‌روش و عمان حذف شدند؛ امارات به پلی‌آف رفت
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۶ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۶۵ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۵۹ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005bEx
tabnak.ir/005bEx