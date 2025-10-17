En
اعتراف عجیب ناسار: ایرانی‌ها مرا عصبانی کردند

قهرمان ۲۱ ساله وزنه‌برداری جهان، در اولین مصاحبه تلویزیونی خود پس از کسب سومین عنوان قهرمانی جهان فاش کرد که فدراسیون وزنه‌برداری بلغارستان هیچ حمایتی از او نمی‌کند. او همچنین از "عصبانیت" خود از رقبای ایرانی که "قصد پایین آوردنش را داشتند، گفت.
اعتراف عجیب ناسار: ایرانی‌ها مرا عصبانی کردند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کارلوس ناسار قهرمان وزنه برداری المپیک و جهان در اولین مصاحبه تلویزیونی خود پس از بازگشت از مسابقات جهانی فاش کرد که امیدوار است بالاخره از سوی فدراسیون وزنه‌برداری بلغارستان به رسمیت شناخته شود.

این قهرمان ۲۱ ساله دریافت هرگونه حمایتی از سوی فدراسیون در طول یک سال گذشته را تکذیب کرد.

فدراسیون و کارلوس ناسار

ناسار در استودیوی برنامه شبکه bTV بلغارستان گفت: فدراسیون هیچ نقشی در موفقیت‌های من ندارد. نمی‌خواهم هیچ سوءتفاهمی پیش بیاید، اما امسال حدود ۵۰۰۰۰۰ لوا (واحد پول بلغارستان) برای آماده‌سازی‌ام هزینه کردم و هیچ پولی از فدراسیون دریافت نکرده‌ام، همه چیز از طرف اسپانسرهایم است. امیدوارم هر چه زودتر با مدیر برنامه‌هایم تماس بگیرند تا قرارداد امضا کنیم، من حتی حقوقی هم دریافت نمی‌کنم. نمی‌خواهم دروغ گفته شود تا مردم گمراه شوند.

نبرد با ایرانی‌ها

هفته گذشته، در مسابقات قهرمانی در نروژ، ناسار وزنه ۲۲۲ کیلوگرم را بلند کرد و برای سومین بار نفر اول جهان شد. او اظهار داشت: این یکی از ارزشمندترین عناوین من است. من به مردمی که مرا دوست دارند و از من حمایت می‌کنند، قول بزرگی داده بودم. شور و شوق زیادی وجود داشت، وزنه برداران ایرانی مرا اذیت کردند. چنان قدرتی را احساس می‌کردم که اگر به آن نیاز داشتم، می‌توانستم وزنه ۲۳۰ کیلوگرم را هم بلند کنم.

او در بخش بعدی افزود: ایرانی‌ها من را خیلی عصبانی کردند. سه نفر علیه من بودند. ایرانی‌ها در یک ضرب سکو را از من گرفته بودند، اما من حتی یک لحظه هم نشان ندادم که نگران هستم. آنها هر کاری کردند تا من را از مقام اول پایین بیاورند.

او افزود که در تمرینات خطا نداشت ولی دو بار در حرکت یک ضرب وزنه را روی زمین انداخت.

اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
