معمار«عذرخواهی تاریخی ژاپن»از آسیایی ها درگذشت

در سال ۱۹۹۵، تومیچی مورایاما، نخست‌وزیر ژاپن، در پنجاهمین سالگرد پایان جنگ جهانی، پشیمانی عمیق و عذرخواهی صمیمانه خود را بابت رنج‌های ناشی از جنگ اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ تومیچی مورایاما معمار «عذرخواهی تاریخی ژاپن» از ملت‌های آسیایی بعد از جنگ جهانی دوم بود. مورایاما زاده ۳ مارس ۱۹۲۴ از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ نخست‌وزیر ژاپن بود. وی در ۳ مارس ۲۰۲۴، ۱۰۰ ساله شده بود.

تومیچی مورایاما نخست وزیر وقت ژاپن در سال ۱۹۹۵ و در در پنجاهمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، با صدور بیانیه‌ای «پشیمانی عمیق» و «عذرخواهی صمیمانه» خود را به خاطر آسیب و رنجی که ژاپن به مردم بسیاری از کشور‌ها در پی این جنگ وارد کرد، ابراز داشت.

شینزو آبه نخست وزیر وقت ژاپن نیز در سال ۲۰۱۵ و در هفتادمین سالگرد پایان این واقعه جهانی بدون تکرار صریح لحن عذرخواهانه بیانیه‌های پیشین، صرفا به آنها ارجاع داد و از ارائه یک عذرخواهی جدید خودداری کرد.