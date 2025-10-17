معمار«عذرخواهی تاریخی ژاپن»از آسیایی ها درگذشت

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ تومیچی مورایاما معمار «عذرخواهی تاریخی ژاپن» از ملتهای آسیایی بعد از جنگ جهانی دوم بود. مورایاما زاده ۳ مارس ۱۹۲۴ از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ نخستوزیر ژاپن بود. وی در ۳ مارس ۲۰۲۴، ۱۰۰ ساله شده بود.
تومیچی مورایاما نخست وزیر وقت ژاپن در سال ۱۹۹۵ و در در پنجاهمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، با صدور بیانیهای «پشیمانی عمیق» و «عذرخواهی صمیمانه» خود را به خاطر آسیب و رنجی که ژاپن به مردم بسیاری از کشورها در پی این جنگ وارد کرد، ابراز داشت.
شینزو آبه نخست وزیر وقت ژاپن نیز در سال ۲۰۱۵ و در هفتادمین سالگرد پایان این واقعه جهانی بدون تکرار صریح لحن عذرخواهانه بیانیههای پیشین، صرفا به آنها ارجاع داد و از ارائه یک عذرخواهی جدید خودداری کرد.