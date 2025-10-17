امضای توافق دفاعی قریب الوقوع میان عربستان و آمریکا

منابع غربی از توافق قریب الوقوعی خبر دادند که در جریان سفر ماه آینده ولیعهد عربستان به آمریکا به امضا خواهد رسید.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ منابع غربی از توافق دفاعی قریب الوقوعی خبر دادند که میان ریاض و واشنگتن به امضا خواهد رسید.

رسانه فایننشال تایمزبه نقل از منابع آگاه اعلام کرد که عربستان در حال مذاکره با آمریکا درباره یک توافق دفاعی است که امیدوار است هنگام سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از کاخ سفید در ماه آینده به سرانجام برسد.

این رسانه به نقل از یک منبع عالی رتبه دولت ترامپ بیان کرد: رایزنی‌هایی درباره امضای توافقی در جریان سفر ولیعهد عربستان به آمریکا در جریان است، اما جزئیات هنوز مشخص نیست.

این رسانه گزارش داد که توافق در دست بررسی است و مشابه توافق آمریکا و قطر است که اخیراً به موجب آن واشنگتن متعهد شد که هر حمله به قطر به مثابه حمله به آمریکاست.

از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید و نیز دولت عربستان در این باره به رویترز پاسخی نداده‌اند.