صدور کیفرخواست متهمان قاچاق ۲ تن طلا در ارومیه

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ ناصر عتباتی در این زمینه افزود: با گزارش اداره کل اطلاعات استان و پشتیبانی جامعه اطلاعاتی استان مبنی قاچاق سازمان یافته طلا از مرز سرو پرونده قضائی تشکیل شد.

وی ادامه داد: تحقیقات مقدماتی ویژه بازپرس رسیدگی کننده انجام و در این پرونده ۶ متهم به اتهام عضویت در باند سازمان یافته و حرفه‌ای قاچاق طلا کیفرخواست آنها صادر و در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد.

عتباتی گفت: طلا‌ها از گمرک سرو به مقصد کشور همسایه قاچاق می‌شد و متهمین طلا‌ها را به صورت جاسازی حرفه‌ای در وسایل نقلیه متعدد از گمرک به سمت کشور همسایه می‌بردند.