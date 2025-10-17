کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق و شرق کشور

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صادق ضیاییان، با اشاره به وضعیت جوی استانهای مختلف کشور، اظهار کرد: طی روزهای جمعه، شنبه و سهشنبه (۲۵، ۲۶ و ۲۹ مهرماه) در شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران افزایش ابر، گاهی بارش باران پیشبینی میشود و امروز نیز بارش در گیلان و شرق اردبیل شدت خواهد داشت.
وی با بیان اینکه طی پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر به سبب شکلگیری ابرهای همرفتی در برخی مناطق سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شمال هرمزگان، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد، گفت: طی سه روز آینده در شمال شرق و شرق وزش باد گاهی همراه با گرد و خاک و کاهش نسبی دما رخ خواهد داد. همچنین طی دو روز آینده غرب دریای خزر و روزهای یکشنبه و دوشنبه خلیج فارس مواج است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز گفت: آسمان تهران فردا (۲۶ مهرماه) صاف همراه با غبار صبحگاهی، از بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد ملایم و غبار رقیق با کمینه دمای ۱۷ و بیشینه دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و روز یکشنبه (۲۷ مهرماه) صاف تا کمی ابری و غبار صبحگاهی، گاهی وزش باد ملایم و غبار رقیق با کمینه و بیشینه دمای ۱۶ و ۲۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.