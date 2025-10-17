En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق و شرق کشور

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا وضعیت جوی استان‌های مختلف کشور طی روز‌های آینده را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۳۴۷۷۳
| |
269 بازدید
کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق و شرق کشور

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صادق ضیاییان، با اشاره به وضعیت جوی استان‌های مختلف کشور، اظهار کرد: طی روز‌های جمعه، شنبه و سه‌شنبه (۲۵، ۲۶ و ۲۹ مهرماه) در شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران افزایش ابر، گاهی بارش باران پیش‌بینی می‌شود و امروز نیز بارش در گیلان و شرق اردبیل شدت خواهد داشت.

وی با بیان اینکه طی پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر به سبب شکل‌گیری ابر‌های همرفتی در برخی مناطق سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شمال هرمزگان، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد، گفت: طی سه روز آینده در شمال شرق و شرق وزش باد گاهی همراه با گرد و خاک و کاهش نسبی دما رخ خواهد داد. همچنین طی دو روز آینده غرب دریای خزر و روز‌های یکشنبه و دوشنبه خلیج فارس مواج است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز گفت: آسمان تهران فردا (۲۶ مهرماه) صاف همراه با غبار صبحگاهی، از بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد ملایم و غبار رقیق با کمینه دمای ۱۷ و بیشینه دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و روز یکشنبه (۲۷ مهرماه) صاف تا کمی ابری و غبار صبحگاهی، گاهی وزش باد ملایم و غبار رقیق با کمینه و بیشینه دمای ۱۶ و ۲۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کاهش دما شمال شرق شرق کشور وضعیت جوی بارش باران
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
احتمال وقوع طوفان گرد و خاک در تهران
پیش‌بینی بارش‌های جوی در شمال و جنوب کشور
هشدار سرمای شدید در ۷ استان / احتمال سرمازدگی محصولات
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
استخوان‌سازی با چای
اشک‌های نسرین مقانلو: وانمود می‌کنم که خوشحالم
صعود قطر به جام جهانی ۲۰۲۶ / کی‌روش و عمان حذف شدند؛ امارات به پلی‌آف رفت
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۶ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۶۵ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۵۹ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005bEb
tabnak.ir/005bEb