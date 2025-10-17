به گزارش تابناک به نقل از فارس، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، اعلام کرد که «اطمینان دارد» تمامی اجساد اسرای اسرائیلی کشته‌شده در نوار غزه به اراضی اشغالی بازگردانده خواهند شد. او همچنین پیش‌بینی کرد که پس از آتش‌بس اخیر میان اسرائیل و حماس، شاهد گسترش قابل‌توجه توافق‌های ابراهیم میان اسرائیل و کشور‌های عربی خواهیم بود. ویتکاف در سخنرانی خود در موزه یادبود هولوکاست آمریکا گفت: «ما تاکنون ۱۰ پیکر را بازگردانده‌ایم و تا بازگشت تمامی قربانیان ادامه خواهیم داد. من مطمئنم که همه به خانه بازخواهند گشت.» مقام‌های آمریکایی نیز فاش کرده‌اند که تیمی از متخصصان ترکیه‌ای که در عملیات بازیابی اجساد پس از زلزله‌ها تجربه دارند، به همراه سازمان اطلاعات اسرائیل در روند جمع‌آوری پیکر‌ها مشارکت خواهند کرد. ویتکاف، که به همراه جرد کوشنر در تنظیم توافق آتش‌بس و آزادی ۲۰ گروگان زنده از دست حماس در روز دوشنبه نقش کلیدی داشت، مدعی شد: «هرگاه آمریکا با شفافیت و قاطعیت رهبری کند، صلح به دنبال آن می‌آید و جهان برای نسل‌های آینده امن‌تر می‌شود.» این اظهارات درحالیست که حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی از جمله ارسال تسلیحات سنگین یکی از عوامل ویرانی غزه در جنگ اخیر بوده تا جاییکه بسیاری از حقوقدانان و ناظران بین‌المللی واشنگتن را همدست اسرائیل در نسل کشی غزه میدانند.

در ادامه سخنرانی، ویتکاف از برنامه دولت ترامپ برای توسعه قابل‌توجه توافق‌های ابراهیم خبر داد؛ مجموعه توافق‌هایی که در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ میان اسرائیل و چند کشور عربی از جمله امارات، بحرین و مراکش امضا شد. او گفت: «ما بر پایه اعتماد و احترام متقابلی که رئیس‌جمهور ترامپ میان اسرائیل و همسایگان عربش ایجاد کرد، قصد داریم توافق‌های ابراهیم را گسترش دهیم.» ویتکاف افزود که در سفر‌های متعدد خود به غزه، مردم محلی را «خواهان صلح، ثبات و آینده‌ای بهتر برای فرزندانشان» دیده است. فرستاده ویژه ترامپ همچنین مدعی شد که دوران پس از جنگ باید با ایجاد اشتغال، آموزش و امید برای مردم غزه همراه باشد: «آن‌ها به آرزو نیاز دارند، نه فقط اسلحه و خشونت. باید برای مردمی که بیش از حد رنج کشیده‌اند، کرامت انسانی بازگردانده شود.» او افزود که در این روند، خلع سلاح کامل حماس ضروری است و این گروه «هیچ آینده‌ای در غزه ندارد». این موضع‌گیری بخشی از طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای صلح خاورمیانه است که رئیس‌جمهور آمریکا در روز‌های اخیر تهدید کرده در صورت ادامه اعدام‌های تلافی‌جویانه حماس، کشور‌های دیگر را برای «اقدام علیه اعضای این گروه» تحریم خواهد کرد.