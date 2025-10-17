En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حماس: نتانیاهو عامل تأخیر در یافتن اجساد اسرا

جنبش حماس دلیل تأخیر در تحویل اجساد اسرای اسرائیلی را نبود تجهیزات آواربرداری به دلیل ممانعت این رژیم از ورود این تجهیزات به غزه اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۳۴۷۶۶
| |
574 بازدید

حماس: نتانیاهو عامل تأخیر در یافتن اجساد اسرا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛جنبش حماس بامداد امروز جمعه، اعلام کرد روند تحویل اجساد اسرای اسرائیلی ممکن است زمان‌بر باشد، زیرا برخی از این اجساد در تونل‌هایی دفن شده‌اند که بر اثر بمباران رژیم صهیونیستی تخریب شده و برخی دیگر همچنان زیر آوار قرار دارند.

حماس تأکید کرد که بیرون آوردن باقی لاشه‌ها نیازمند تجهیزات و دستگاه‌های سنگین برای آواربرداری است، اما این امکانات به دلیل جلوگیری رژیم صهیونیستی از ورود آنها به غزه در دسترس نیست.

جنبش مقاومت هشدار داد هرگونه تأخیر در تحویل لاشه‌ها بر عهده دولت نتانیاهو است، زیرا این دولت با کارشکنی‌های عمدی مانع از فراهم شدن شرایط لازم برای انجام این اقدام انسانی می‌شود.

حماس ضمن اعلام پایبندی کامل خود به توافق مربوط به تحویل پیکرها، تأکید کرد که دولت نتانیاهو با سیاست‌های تعمدی و مانع‌تراشی‌های مکرر، تلاش‌های انسانی مقاومت برای یافتن و تحویل همه پیکر‌های باقی‌مانده را مختل می‌کند.

دو روز پیش نیز گردان‌های القسام شاخه نظامی جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که مقاومت به‌طور کامل به مفاد توافق آتش‌بس پایبند مانده است.

در این بیانیه آمده است: تمامی اسرای زنده صهیونیستی موجود در اختیار مقاومت، تحویل داده شده‌اند و تحویل اجساد باقی‌مانده نیازمند تلاش‌های گسترده‌تر و استفاده از تجهیزات ویژه برای جست‌و‌جو و بیرون‌کشیدن آنهاست.

گردان‌های القسام تأکید کردند که مقاومت تمام تلاش خود را برای بستن این پرونده انسانی انجام می‌دهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حماس نتانیاهو اجساد اسرای اسرائیلی بمباران رژیم صهیونیستی لاشه گردان القسام
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سقوط هواپیمای سبک در «میشیگانِ» آمریکا با ۳ کشته
عکس تاریخی شهید سنوار در دیدار با رهبرانقلاب
پخش پیام حمایت از حماس در فرودگاه‌های آمریکا و کانادا
مقام صهیونیست: اجساد ۹ اسیر را تحویل گرفتیم
روایت گرتا تونبرگ از بازداشت و شکنجه در زندان اسرائیل
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
تصویری از یک فسیل آمونیت در دماوند
واهمه تاجرنیا و رفقا از فوران دلار بعد از ارز‌پاشی؛ نقشه فرار در صورت ناکامی استقلال
شوک ترامپ به زلنسکی در بدو ورود به واشنگتن
ادعای ویتکاف: حماس به طور کامل خلع‌سلاح می‌شود
خبرخوش وزیر علوم در زمینه رفع تحریم دانشگاه شریف
با ۵۰۰ میلیون تومان این مناطق را اجاره کنید/ تبدیل به رهن کامل یا کوچ به جنوب شهر؟
همکاری‌های تجهیزاتی دفاعی ایران با قدرت‌های دارای توانمندی در حال انجام است
وقتی لکسوس به بنز سلام کرد؛ خداحافظی شکوهمند LS با میراثی از نرمی و وقار
سقوط هواپیمای سبک در «میشیگانِ» آمریکا با ۳ کشته
محکومیت ۱۷ عضو شبکه سرقت سوخت در بندرعباس
حماس: نتانیاهو عامل تأخیر در یافتن اجساد اسرا
یمن: پای مواضع خود در حمایت از غره ایستاده‌ایم
پخش پیام حمایت از حماس در فرودگاه‌های آمریکا و کانادا
زمان پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری آبان اعلام شد
مادورو: آمریکا به‌خاطر نفت به ونزوئلا چشم طمع دارد
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
استخوان‌سازی با چای
اشک‌های نسرین مقانلو: وانمود می‌کنم که خوشحالم
صعود قطر به جام جهانی ۲۰۲۶ / کی‌روش و عمان حذف شدند؛ امارات به پلی‌آف رفت
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
همه چیز درباره سوخو 35، پیشرفته‌ترین جنگنده روس در ایران
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۶ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۶۵ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۵۹ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005bEU
tabnak.ir/005bEU