حماس: نتانیاهو عامل تأخیر در یافتن اجساد اسرا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛جنبش حماس بامداد امروز جمعه، اعلام کرد روند تحویل اجساد اسرای اسرائیلی ممکن است زمانبر باشد، زیرا برخی از این اجساد در تونلهایی دفن شدهاند که بر اثر بمباران رژیم صهیونیستی تخریب شده و برخی دیگر همچنان زیر آوار قرار دارند.
حماس تأکید کرد که بیرون آوردن باقی لاشهها نیازمند تجهیزات و دستگاههای سنگین برای آواربرداری است، اما این امکانات به دلیل جلوگیری رژیم صهیونیستی از ورود آنها به غزه در دسترس نیست.
جنبش مقاومت هشدار داد هرگونه تأخیر در تحویل لاشهها بر عهده دولت نتانیاهو است، زیرا این دولت با کارشکنیهای عمدی مانع از فراهم شدن شرایط لازم برای انجام این اقدام انسانی میشود.
حماس ضمن اعلام پایبندی کامل خود به توافق مربوط به تحویل پیکرها، تأکید کرد که دولت نتانیاهو با سیاستهای تعمدی و مانعتراشیهای مکرر، تلاشهای انسانی مقاومت برای یافتن و تحویل همه پیکرهای باقیمانده را مختل میکند.
دو روز پیش نیز گردانهای القسام شاخه نظامی جنبش حماس با صدور بیانیهای اعلام کردند که مقاومت بهطور کامل به مفاد توافق آتشبس پایبند مانده است.
در این بیانیه آمده است: تمامی اسرای زنده صهیونیستی موجود در اختیار مقاومت، تحویل داده شدهاند و تحویل اجساد باقیمانده نیازمند تلاشهای گستردهتر و استفاده از تجهیزات ویژه برای جستوجو و بیرونکشیدن آنهاست.
گردانهای القسام تأکید کردند که مقاومت تمام تلاش خود را برای بستن این پرونده انسانی انجام میدهد.