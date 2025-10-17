En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمریکا به یک کشتی دیگر در کارائیب حمله کرد

رویترز جمعه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی فاش کرد که ارتش آمریکا در دریایی کارائیب بار دیگر به یک کشتی مظنون به قاچاق مواد مخدر حمله کرد.
کد خبر: ۱۳۳۴۷۶۱
| |
282 بازدید
آمریکا به یک کشتی دیگر در کارائیب حمله کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رویترز جمعه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی فاش کرد که ارتش آمریکا در دریایی کارائیب بار دیگر به یک کشتی مظنون به قاچاق مواد مخدر حمله کرد.

این مقام که خواست نامش فاش نشود به جزئیات بیشتری اشاره نکرد، اما به نظر می‌رسد که خدمه این کشتی زنده مانده باشند.

آمریکا پیشتر به چند قایق در نزدیکی سواحل ونزوئلا حمله کرده بود که دستکم ۲۷ کشته بر جای گذاشت. این مساله باعث شد که کارشناسان حقوقی زنگ خطر را به صدا درآورده و قانونگذاران دموکرات پایبندی ارتش آمریکا به قوانین جنگی را زیر سوال ببرند.

دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تجهیزات نظامی گسترده‌ای شامل ناوشکن‌های مسلح به موشک‌های هدایت‌شونده، جنگنده‌های اف-۳۵، یک زیردریایی هسته‌ای و حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی را به نزدیکی سواحل ونزوئلا در دریای کارائیب اعزام کرده است.

کاخ سفید، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و برخی از نزدیکانش را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرده و مدعی است که هدف از اعزام نیرو به کارائیب مبارزه با قاچاق مواد مخدر به آمریکاست.

ترامپ همچنین چهارشنبه فاش کرد که به آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) مجوز داده است که در ونزوئلا عملیات مخفیانه انجام دهد. این مساله به گمانه‌زنی‌ها در مورد تلاش دولت ترامپ برای سرنگونی مادورو دامن زده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا کارائیب کشتی قاچاق مواد مخدر نیکولاس مادورو ترامپ
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۱۸۰ سال زندان در انتظار جان بولتون
ترامپ: پوتین به من تبریک گفت!
زلنسکی وارد پایتخت آمریکا شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
اشک‌های نسرین مقانلو: وانمود می‌کنم که خوشحالم
صعود قطر به جام جهانی ۲۰۲۶ / کی‌روش و عمان حذف شدند؛ امارات به پلی‌آف رفت
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
همه چیز درباره سوخو 35، پیشرفته‌ترین جنگنده روس در ایران
استخوان‌سازی با چای
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۶ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۶۵ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۵۹ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005bEP
tabnak.ir/005bEP