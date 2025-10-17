آمریکا به یک کشتی دیگر در کارائیب حمله کرد

رویترز جمعه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی فاش کرد که ارتش آمریکا در دریایی کارائیب بار دیگر به یک کشتی مظنون به قاچاق مواد مخدر حمله کرد.

این مقام که خواست نامش فاش نشود به جزئیات بیشتری اشاره نکرد، اما به نظر می‌رسد که خدمه این کشتی زنده مانده باشند.

آمریکا پیشتر به چند قایق در نزدیکی سواحل ونزوئلا حمله کرده بود که دستکم ۲۷ کشته بر جای گذاشت. این مساله باعث شد که کارشناسان حقوقی زنگ خطر را به صدا درآورده و قانونگذاران دموکرات پایبندی ارتش آمریکا به قوانین جنگی را زیر سوال ببرند.

دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تجهیزات نظامی گسترده‌ای شامل ناوشکن‌های مسلح به موشک‌های هدایت‌شونده، جنگنده‌های اف-۳۵، یک زیردریایی هسته‌ای و حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی را به نزدیکی سواحل ونزوئلا در دریای کارائیب اعزام کرده است.

کاخ سفید، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و برخی از نزدیکانش را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرده و مدعی است که هدف از اعزام نیرو به کارائیب مبارزه با قاچاق مواد مخدر به آمریکاست.

ترامپ همچنین چهارشنبه فاش کرد که به آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) مجوز داده است که در ونزوئلا عملیات مخفیانه انجام دهد. این مساله به گمانه‌زنی‌ها در مورد تلاش دولت ترامپ برای سرنگونی مادورو دامن زده است.