به گزارش تابناک، قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
جمعه 25 مهر سکه پارسیان (سوت) قیمت (ریال)
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 13,000,000
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 24,200,000
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 35,400,000
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 46,600,000
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 57,800,000
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 68,980,000
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 80,180,000
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 91,370,000
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 102,570,000
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 114,500,000
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 125,650,000
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 136,900,000
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 148,100,000
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 159,250,000
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 170,500,000