En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
میراثی که "ایشی تویودا" با تاسیس یک کارخانه برای عاشقان خودرو به جا گذاشت

وقتی لکسوس به بنز سلام کرد؛ خداحافظی شکوهمند LS با میراثی از نرمی و وقار

درست است که بنز نماد اصالت و وقار است، اما لکسوس همیشه با ظرافت ژاپنی‌اش و آرامش مسحورکننده‌ای که در کابینش جریان دارد، در دلم جای خاصی داشته. حالا با این نسخه پایانی، لکسوس می‌خواهد میراثی را بدرقه کند که سال‌ها به عنوان رقیب جدی سدان‌های آلمانی شناخته می‌شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۷۳۱
| |
737 بازدید

وقتی لکسوس به بنز سلام کرد؛ خداحافظی شکوهمند LS با میراثی از نرمی و وقار

به گزارش تابناک؛LS۵۰۰ Heritage Edition در تعداد بسیار محدود ۲۵۰ دستگاه تولید می‌شود. رنگ بدنهٔ خاص Ninety Noir، رینگ‌های ۲۰ اینچی با طرح ۲۰ پره دوبل و پوشش Dark Gray Metallic جلوه‌ای از شکوه و اعتماد به نفس دارد. درون کابین، برای نخستین بار از چرم قرمز Rioja Red استفاده شده که در کنار تریم چوبی مشکی لیزری و تزئینات آلومینیومی برس‌خورده، حسی از لوکس‌گرایی خالص را منتقل می‌کند. سقف پانورامیک بزرگ، نورپردازی محیطی چندحالته و پوشش Ultrasuede در سقف هم تجربه‌ای کاملاً آرامش‌بخش را رقم می‌زنند.

در بخش فنی، لکسوس به هیچ وجه محافظه‌کار نبوده است. زیر کاپوت این نسخه، همان پیشرانهٔ قدرتمند ۳.۴ لیتری V۶ توئین‌توربو با توان ۴۱۶ اسب‌بخار و گشتاور ۵۹۹ نیوتن‌متر قرار دارد که توسط گیربکس ۱۰ سرعته اتوماتیک، نیرو را به هر چهار چرخ منتقل می‌کند. سیستم چهارچرخ محرک AWD همراه با دیفرانسیل Torsen باعث شده کنترل خودرو حتی در پیچ‌های تند هم مثال‌زدنی باشد. شتاب صفر تا صد آن حدود ۵.۲ ثانیه است و با وجود وزن بالای بدنه، نرمی و پایداری در مسیر‌های طولانی فوق‌العاده است. مهندسی تعلیق تطبیقی، فرمان دقیق و صدای موتور کنترل‌شده نشان می‌دهد که ژاپنی‌ها می‌خواستند این خداحافظی، در اوج کیفیت باشد.

 

وقتی لکسوس به بنز سلام کرد؛ خداحافظی شکوهمند LS با میراثی از نرمی و وقار

تقریباً در تمام نقد‌های جهانی، دو ویژگی LS به شکل خاص تحسین شده: سکوت بی‌نظیر کابین و کیفیت استثنایی متریال داخلی. صدای موتور به سختی به داخل نفوذ می‌کند و هر لرزش یا ناهنجاری در مسیر توسط تعلیق هوشمند جذب می‌شود. شاید از نظر برخی کارشناسان اروپایی، لکسوس به اندازهٔ رقبای آلمانی در هیجان رانندگی و فناوری‌های دیجیتال تهاجمی عمل نکرده باشد، اما در حوزهٔ راحتی، دوام و اعتماد مهندسی بی‌رقیب است.

وقتی لکسوس به بنز سلام کرد؛ خداحافظی شکوهمند LS با میراثی از نرمی و وقار

اما در ایران، داستان لکسوس LS معنایی فراتر از یک خودرو دارد. این خودرو که از مدل 2088 میلادی تا 2103 میلادی در ایران به معنای واقعی کلمه انگشت شمار وجود دارد ، همیشه مورد توجه طبقه‌ای خاص از جامعه بوده است؛ کارخانه‌داران اصفهانی، تجار اصیل بازار تهران ؛ ملاک های مشهدی و در اصل  خانواده‌های مرفه و ریشه‌دار ایرانی که به دنبال نمایش زرق و برق نبودند، بلکه آرامش، وقار و اصالت را در انتخاب خود می‌جستند. در دهه‌های گذشته، اگر در خیابان‌های فرمانیه، الهیه  تهران یا چهارباغ عباسی اصفهان و وکیل آباد مشهد اگر چشم‌تان به یک LS افتاده باشد، احتمال زیاد پشت فرمانش کسی نشسته بود که به جای پرستیژ سطحی، به فلسفهٔ «کیفیت در سکوت» باور داشته . برای این قشر، لکسوس LS نه صرفاً یک خودرو، بلکه نشانه‌ای از فرهنگ، تربیت و نگاه متین به زندگی بود.

وقتی لکسوس به بنز سلام کرد؛ خداحافظی شکوهمند LS با میراثی از نرمی و وقار

 

از نظر امکانات رفاهی، نسخه Heritage Edition چیزی کم ندارد. سیستم صوتی Mark Levinson با ۲۳ بلندگو و توان خروجی ۲۴۰۰ وات، تجربه‌ای شنیداری در سطح سالن کنسرت ارائه می‌دهد. صندلی‌های جلو و عقب با تنظیمات برقی، گرم‌کن و تهویه مجزا، پوشش چرمی دست‌دوز و ماساژور داخلی همراه‌اند. دوربین‌های پانورامیک، سیستم کمک‌راننده پیشرفته و کنترل هوشمند پایداری نیز نشان از نهایت دقت در ایمنی دارند.

اگر تاریخ را مرور کنیم، از نخستین LS۴۰۰ در سال ۱۹۸۹ تا نسل پنجم LS، این خودرو همیشه نمادی از چالش ژاپن با آلمان بوده است. لکسوس با LS نشان داد که آرامش، دقت و وقار آسیایی می‌تواند به‌راحتی با شکوه و غرور آلمانی رقابت کند. امروز که بازار جهانی به سمت برقی‌سازی و کراس‌اوور‌های لوکس می‌رود، Heritage Edition شاید آخرین یادگار از دورانی باشد که موتور‌های توربوشارژ و بدنه‌های کلاسیک، روح لوکس‌گرایی را معنا می‌کردند.

وقتی لکسوس به بنز سلام کرد؛ خداحافظی شکوهمند LS با میراثی از نرمی و وقار

برای من، کسی که عاشق نرمی و کیفیت بی‌نظیر بنز هستم، لکسوس LS۵۰۰ Heritage Edition  و کلا  لکسوی کلاس ال اس چیزی فراتر از یک خودروست؛ ترکیبی از آرامش، قدرت و وقار که هم روح آلمانی را درک می‌کند و هم دل ژاپنی دارد. اگر بنز همیشه برای من پادشاه است، لکسوس همان شوالیه‌ای است که با ادب و وقار در کنار او می‌ایستد. خودرویی که نه با هیاهو، بلکه با سکوتی دل‌نشین، خودش را جاودانه می‌کند.

 پ.ن : لذت بردید که چقدر هنرمندانه ژاپن رو با آلمان گره زدم ؟ :)

اشتراک گذاری
برچسب ها
لکسوس لکسوس ال اس500 خودرو ژاپنی ماشین کلیک بنز مرسدس ایران‌
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصویر مرسدس بنز ۳ هزار میلیارد تومانی
پاسخ ایلیا موتور به تابناک با مخفی شدن پشت شعار سال !
اتومبیل‌ها و ستاره‌ها در اشتوتگارت
عکس تک ستاره دنیای خودروها
قیمت خودرو لکسوس در بازار + جدول
تویوتا سوپرا به ایران می آید !
نقد و بررسی مرسدس ميباخ 2017
قیمت خودروهای وارداتی +جدول
مرسدس بنز فیک با قیمت ۲ میلیارد تومان+ عکس
تویوتا کمری با چهره‌ای جدید به ایران برمی‌گردد
مرسدس بنز قدیمی معروف برقی شد
مرسدس بنز 230 یا دابلیو 143 مدل 1937
نقد و برسی مرسدس بنز280اس‌ال
آخرین قیمت خودروهای ژاپنی
سه‌تفنگدار نیمه‌ژاپنی در راه بازار خودرو
توقیف لکسوس ۲۰۰ میلیاردی در «شهرضا»
نقد و بررسی مرسدس بنز 2012 AMG SL63
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی
نیسان پت‌فایندر؛ بازگشت یک نام قدیمی به بازاری که هنوز تشنه است
شرایط فاجعه‌بار لکسوس ۴۰میلیاردی پس از تصادف
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
تصویری از یک فسیل آمونیت در دماوند
واهمه تاجرنیا و رفقا از فوران دلار بعد از ارز‌پاشی؛ نقشه فرار در صورت ناکامی استقلال
شوک ترامپ به زلنسکی در بدو ورود به واشنگتن
ادعای ویتکاف: حماس به طور کامل خلع‌سلاح می‌شود
خبرخوش وزیر علوم در زمینه رفع تحریم دانشگاه شریف
با ۵۰۰ میلیون تومان این مناطق را اجاره کنید/ تبدیل به رهن کامل یا کوچ به جنوب شهر؟
همکاری‌های تجهیزاتی دفاعی ایران با قدرت‌های دارای توانمندی در حال انجام است
وقتی لکسوس به بنز سلام کرد؛ خداحافظی شکوهمند LS با میراثی از نرمی و وقار
سقوط هواپیمای سبک در «میشیگانِ» آمریکا با ۳ کشته
محکومیت ۱۷ عضو شبکه سرقت سوخت در بندرعباس
حماس: نتانیاهو عامل تأخیر در یافتن اجساد اسرا
یمن: پای مواضع خود در حمایت از غره ایستاده‌ایم
پخش پیام حمایت از حماس در فرودگاه‌های آمریکا و کانادا
زمان پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری آبان اعلام شد
مادورو: آمریکا به‌خاطر نفت به ونزوئلا چشم طمع دارد
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
استخوان‌سازی با چای
اشک‌های نسرین مقانلو: وانمود می‌کنم که خوشحالم
صعود قطر به جام جهانی ۲۰۲۶ / کی‌روش و عمان حذف شدند؛ امارات به پلی‌آف رفت
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
همه چیز درباره سوخو 35، پیشرفته‌ترین جنگنده روس در ایران
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۶ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۶۵ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۵۹ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005bDv
tabnak.ir/005bDv