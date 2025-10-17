وقتی لکسوس به بنز سلام کرد؛ خداحافظی شکوهمند LS با میراثی از نرمی و وقار

به گزارش تابناک؛LS۵۰۰ Heritage Edition در تعداد بسیار محدود ۲۵۰ دستگاه تولید میشود. رنگ بدنهٔ خاص Ninety Noir، رینگهای ۲۰ اینچی با طرح ۲۰ پره دوبل و پوشش Dark Gray Metallic جلوهای از شکوه و اعتماد به نفس دارد. درون کابین، برای نخستین بار از چرم قرمز Rioja Red استفاده شده که در کنار تریم چوبی مشکی لیزری و تزئینات آلومینیومی برسخورده، حسی از لوکسگرایی خالص را منتقل میکند. سقف پانورامیک بزرگ، نورپردازی محیطی چندحالته و پوشش Ultrasuede در سقف هم تجربهای کاملاً آرامشبخش را رقم میزنند.
در بخش فنی، لکسوس به هیچ وجه محافظهکار نبوده است. زیر کاپوت این نسخه، همان پیشرانهٔ قدرتمند ۳.۴ لیتری V۶ توئینتوربو با توان ۴۱۶ اسببخار و گشتاور ۵۹۹ نیوتنمتر قرار دارد که توسط گیربکس ۱۰ سرعته اتوماتیک، نیرو را به هر چهار چرخ منتقل میکند. سیستم چهارچرخ محرک AWD همراه با دیفرانسیل Torsen باعث شده کنترل خودرو حتی در پیچهای تند هم مثالزدنی باشد. شتاب صفر تا صد آن حدود ۵.۲ ثانیه است و با وجود وزن بالای بدنه، نرمی و پایداری در مسیرهای طولانی فوقالعاده است. مهندسی تعلیق تطبیقی، فرمان دقیق و صدای موتور کنترلشده نشان میدهد که ژاپنیها میخواستند این خداحافظی، در اوج کیفیت باشد.
تقریباً در تمام نقدهای جهانی، دو ویژگی LS به شکل خاص تحسین شده: سکوت بینظیر کابین و کیفیت استثنایی متریال داخلی. صدای موتور به سختی به داخل نفوذ میکند و هر لرزش یا ناهنجاری در مسیر توسط تعلیق هوشمند جذب میشود. شاید از نظر برخی کارشناسان اروپایی، لکسوس به اندازهٔ رقبای آلمانی در هیجان رانندگی و فناوریهای دیجیتال تهاجمی عمل نکرده باشد، اما در حوزهٔ راحتی، دوام و اعتماد مهندسی بیرقیب است.
اما در ایران، داستان لکسوس LS معنایی فراتر از یک خودرو دارد. این خودرو که از مدل 2088 میلادی تا 2103 میلادی در ایران به معنای واقعی کلمه انگشت شمار وجود دارد ، همیشه مورد توجه طبقهای خاص از جامعه بوده است؛ کارخانهداران اصفهانی، تجار اصیل بازار تهران ؛ ملاک های مشهدی و در اصل خانوادههای مرفه و ریشهدار ایرانی که به دنبال نمایش زرق و برق نبودند، بلکه آرامش، وقار و اصالت را در انتخاب خود میجستند. در دهههای گذشته، اگر در خیابانهای فرمانیه، الهیه تهران یا چهارباغ عباسی اصفهان و وکیل آباد مشهد اگر چشمتان به یک LS افتاده باشد، احتمال زیاد پشت فرمانش کسی نشسته بود که به جای پرستیژ سطحی، به فلسفهٔ «کیفیت در سکوت» باور داشته . برای این قشر، لکسوس LS نه صرفاً یک خودرو، بلکه نشانهای از فرهنگ، تربیت و نگاه متین به زندگی بود.
از نظر امکانات رفاهی، نسخه Heritage Edition چیزی کم ندارد. سیستم صوتی Mark Levinson با ۲۳ بلندگو و توان خروجی ۲۴۰۰ وات، تجربهای شنیداری در سطح سالن کنسرت ارائه میدهد. صندلیهای جلو و عقب با تنظیمات برقی، گرمکن و تهویه مجزا، پوشش چرمی دستدوز و ماساژور داخلی همراهاند. دوربینهای پانورامیک، سیستم کمکراننده پیشرفته و کنترل هوشمند پایداری نیز نشان از نهایت دقت در ایمنی دارند.
اگر تاریخ را مرور کنیم، از نخستین LS۴۰۰ در سال ۱۹۸۹ تا نسل پنجم LS، این خودرو همیشه نمادی از چالش ژاپن با آلمان بوده است. لکسوس با LS نشان داد که آرامش، دقت و وقار آسیایی میتواند بهراحتی با شکوه و غرور آلمانی رقابت کند. امروز که بازار جهانی به سمت برقیسازی و کراساوورهای لوکس میرود، Heritage Edition شاید آخرین یادگار از دورانی باشد که موتورهای توربوشارژ و بدنههای کلاسیک، روح لوکسگرایی را معنا میکردند.
برای من، کسی که عاشق نرمی و کیفیت بینظیر بنز هستم، لکسوس LS۵۰۰ Heritage Edition و کلا لکسوی کلاس ال اس چیزی فراتر از یک خودروست؛ ترکیبی از آرامش، قدرت و وقار که هم روح آلمانی را درک میکند و هم دل ژاپنی دارد. اگر بنز همیشه برای من پادشاه است، لکسوس همان شوالیهای است که با ادب و وقار در کنار او میایستد. خودرویی که نه با هیاهو، بلکه با سکوتی دلنشین، خودش را جاودانه میکند.
پ.ن : لذت بردید که چقدر هنرمندانه ژاپن رو با آلمان گره زدم ؟ :)