تساوی شاگردان شمسایی مقابل روسیه

تیم ملی فوتسال با یک بازی هوشمندانه، تیم ملی روسیه را در خانه به تساوی وا داشت.

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدارسیون فوتبال، تیم ملی ایران که برای انجام دو دیدار دوستانه به کشور روسیه سفر کرده است امروز در نخستین دیدار با نتیجه ۱-۱ روسیه که در رتبه هفتم رنکینگ فوتسال جهان قرار دارد را متوقف کرد.

سفیدپوشان ایران که این‌ مسابقه را در مجموعه ورزشی تولیسا در شهر تولای این کشور برگزار می‌کرد روی پاس هنرمندانه سعید احمدعباسی و ضربه تمام‌کننده علی خلیلوند به گل برتری رسید، پس از این گل روس‌ها که از حمایت هواداران خودی برخوردار بودند روی یک ضربه شروع مجدد توسط روسلان کودزیف به گل تساوی رسید.

نیمه دوم هر‌ دو‌ تیم رقابت‌ پایاپایی را به نمایش گذاشتند و بازیکنان روسیه با خطاهای مکرر ریتم بازی ایران را به هم می‌زدند و درخشش باقر محمدی دروازه‌بان ایران نیز چند موقعیت را از حریف گرفت تا سرانجام این مسابقه با نتیجه تساوی ۱-۱ به پایان برسد.

ایران در این دو‌ دیدار، مسلم اولادقباد مرد سال فوتسال آسیا ۲۰۲۲ آسیا، سالار آقاپور نامزد انتخاب به عنوان بهترین بازیکن سال ۲۰۲۵ و چند ملی‌پوش‌ شاخص دیگر ‌را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد و وحید شمسایی با تیمی جوان شده و تغییرات زیاد نسبت به آخرین تورنمنت خود در مالزی به میدان می‌رود.

ایران روز شنبه در دومین دیدار خود در همین شهر به مصاف روسیه خواهد رفت.