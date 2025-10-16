En
آتش‌سوزی گسترده در کارگاه مبل‌سازی محله مرتضی‌گرد

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع آتش‌سوزی در یک کارگاه مبل‌سازی در محله مرتضی‌گرد خبر داد و گفت: با حضور به‌موقع چهار ایستگاه آتش‌نشانی، از سرایت شعله‌ها به کارگاه‌های مجاور جلوگیری شد. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.
به گزارش تابناک، جلال ملکی در توضیح ماجرا اظهار کرد: ساعت ۱۷:۱۰ دقیقه عصر امروز، وقوع یک مورد آتش‌سوزی در کارگاه مبل‌سازی واقع در بزرگراه آزادگان، محله مرتضی‌گرد، خیابان نرگس به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد. بلافاصله چهار ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تانکر آب و خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: محل حادثه کارگاهی حدود ۲۵۰ مترمربعی با سقف‌های شیروانی بود که مقاومت چندانی در برابر حرارت نداشت و به عنوان کارگاه مبل‌سازی و چوب‌بری مورد استفاده قرار می‌گرفت. در این کارگاه حجم زیادی از چوب، الوار، اسکلت مبل و مواد قابل اشتعال از جمله تینر نگهداری می‌شد که آتش‌سوزی به سرعت در میان آن‌ها گسترش یافته و شعله‌ور شده بود.

ملکی افزود: شدت حرارت به حدی بود که سقف‌های کارگاه دفرمه شده اما تخریب کامل رخ نداده بود. در مجاورت محل حادثه نیز کارگاه دیگری قرار داشت که بخش اندکی از آن در دقایق ابتدایی دچار آتش‌سوزی سطحی شد و در آستانه سرایت کامل قرار داشت. همچنین در سمت دیگر محل، کارگاه یخچال‌سازی وجود داشت که با اقدام سریع آتش‌نشانان از چند جهت، از گسترش شعله‌ها و سرایت آتش به آن جلوگیری شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه در این حادثه تلفات جانی نداشتیم، گفت: خوشبختانه آتش‌نشانان پس از دقایقی موفق به مهار کامل آتش شدند، اما خسارات مالی قابل توجهی به کارگاه اصلی وارد شده است.

وی تصریح کرد: در داخل کارگاه، با استفاده از سازه‌های فلزی، نیم‌طبقه‌ای نیز ساخته شده بود که آن قسمت هم در جریان آتش‌سوزی کاملاً شعله‌ور و تخریب شد.

ملکی در پایان گفت: پس از مهار کامل حریق، عملیات تخلیه دود، لکه‌گیری، ایمن‌سازی و اطمینان از نبود آتش‌های پنهان انجام شد و محل حادثه برای بررسی‌های بعدی به مالک کارگاه تحویل داده شد.

محله مرتضی‌گرد کارگاه مبل سازی آتش سوزی آتش سوزی گسترده آتش نشانی مهار آتش‌سوزی
