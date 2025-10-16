ترامپ: پوتین به من تبریک گفت!

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه با «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه تلفنی گفتوگو کرد.
بنا بر این گزارش، کاخ سفید اعلام کرد که این گفتوگوی تلفنی «سازنده» بوده و بیش از ۲ ساعت بهطول انجامیده است.
دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «من همین الان مکالمه تلفنیام را با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به پایان رساندم و این مکالمه بسیار سازنده بود.»
وی افزود: «رئیسجمهور پوتین به من و ایالات متحده در مورد دستاورد بزرگ صلح در خاورمیانه تبریک گفت، چیزی که به گفته او، قرنها آرزوی آن بوده است. من واقعا معتقدم که موفقیت در خاورمیانه به مذاکره برای پایان دادن به جنگ با روسیه-اوکراین کمک خواهد کرد.»
ترامپ در ادامه این پست نوشت: «رئیسجمهور پوتین از ملانیا، بانوی اول آمریکا به خاطر مشارکتش در امور کودکان تشکر کرد. او بسیار سپاسگزار بود و گفت که این روند ادامه خواهد یافت.»
ترامپ تاکید کرد: «ما همچنین زمان زیادی را صرف صحبت در مورد تجارت بین روسیه و ایالات متحده برای دوران پس از جنگ با اوکراین کردیم. در پایان تماس، توافق کردیم که هفته آینده جلسهای با مشاوران عالی رتبه ما برگزار شود. جلسات اولیه ایالات متحده به رهبری مارکو روبیو، وزیر امور خارجه به همراه افراد مختلف دیگری که تعیین خواهند شد، برگزار خواهد شد. محل جلسه نیز مشخص خواهد شد.»
رئیسجمهور آمریکا گفت: «سپس من و رئیسجمهور پوتین در مکانی توافقشده، بوداپست، پایتخت مجارستان ملاقات خواهیم کرد تا ببینیم آیا میتوانیم به این جنگ ننگین بین روسیه و اوکراین پایان دهیم.»
او در پایان این مطلب نوشت: «من و رئیسجمهور زلنسکی فردا در دفتر بیضی شکل ملاقات خواهیم کرد، جایی که در مورد گفتوگوی من با رئیسجمهور پوتین و موارد دیگر صحبت خواهیم کرد. من معتقدم که با مکالمه تلفنی امروز پیشرفت بزرگی حاصل شد.»