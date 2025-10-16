جزئیات بخشودگی قاتل «امیرمحمد خالقی» در پای چوبه دار

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جام جم، روز سهشنبه سه زندانی مرد اعضای باند مخوف معروف به «باند وحشت» همراه پسر جوان عامل قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ساله دانشگاه تهران به سلول انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شدند تا روز بعد حکمشان اجرا شود.
امیررضا، مجید و سجاد سه زندانی محکوم به اعدام و از اعضای اصلی باند سارقان خشن و مسلح سریالی خانهها در تهران و کرج که گروهشان به «باند وحشت» معروف بود و در فضای مجازی به «باند گنگسترها» شهرت یافتند، اردیبهشت سال گذشته با کلت و کلاشینکف و با پلاکهای جعلی نصب شده روی خودروشان، به زور وارد خانههای مردم در محلههای غرب تهران از جمله جنتآباد، سردار جنگل، سیمون بولیوار و پونک میشدند و پول و طلا سرقت میکردند. حتی گوشواره زنان و دختران خانوادهها را به زور میکندند. آنها ۱۴میلیارد تومان از اموال مردم راسرقت کرده بودند. براساس کیفرخواست صادره، اتهامات سه عضو اصلی این باند مشارکت در ۱۹فقره محاربه از طریق کشیدن سلاح روی ساکنین، مشارکت در سرقت اموال به صورت سریالی و مسلحانه با سلاح گرم و گروهی در شب همراه با آزار و تهدید افراد منزل وتهدید با سلاح گرم، حبس، بازداشت و مخفی کردن افراد در منزل، مشارکت در ضرب و جرح عمدی و ایراد صدمه بدنی عمدی بود. این سه مرد سارق در دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه محاکمه و به اعدام و پرداخت ردمال محکوم شدند. احکام این سه نفر در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۴ تهران ارسال شد.
دیگر زندانی جوان محکوم به قصاص، سابقه سرقت داشت و با همدستی دوستش گوشی سرقت میکردند. شامگاه ۲۴ بهمن سال گذشته دنبال سرقت دیگری بودند که امیرمحمد خالقی ۱۹ ساله، دانشجوی رشته مدیریت کسب و کار در دانشگاه تهران را که بعد از اولین روز کارش داشت به محل خوابگاهش در پل گیشا باز میگذشت به دام انداختند و گوشی و لپتاپ او را سرقت کردند. پسر دانشجو التماس میکرد لپتاپ را که همه اطلاعات سالها کار و تلاش برای پروژههایش در زمینه رمز ارز را به وی تحویل دهند اما سارق جوان با بیرحمی او را با ضربههای چاقو کشت.
در دادگاه کیفری یک استان تهران متهم و همدستش محاکمه شدند و همدستش ۲۵ سال حبس و خود قاتل حکم قصاص در ملا ءعام گرفت. با تایید این آرا در دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد. سحرگاه چهارشنبه چهار زندانی را از اتاق قرنطینه خارج کردند تا به سمت محوطه اجرا بروند. طناب دار سفید برگردن آنها آویخته شد. اما قاتل پسر دانشجو را به اتاق روحانی زندان بردند. مولوی عبدالرحمن خالقی پدر مقتول و برادر مقتول در یک طرف نشستند و پدر قاتل و وکیل او مقابلشان. بعد محکوم به قصاص را آوردند. او گریه میکرد و طلب بخشش داشت.
سرپرست دادسرای جنایی تهران به گفتوگو با خانواده مقتول پرداخت تا شاید در این واپسین لحظات او را ببخشند. اما پدر مقتول همچنان خواستار قصاص بود. پدر احمدرضا همچنان برای بخشش فرزندش التماس میکرد. پدر مقتول میگفت داغ سنگینی بردل دارم و تصمیم خود را پای چوبه دار میگویم. بعد با پسرش سمت محوطه اجرا رفتند. قاتل نیز ضجهکنان به راه افتاد. پدر او خود را به پدر مقتول رساند، به پایش افتاد و برای بخشش التماس میکرد. پدر داغدیده او را بلند کرد و گفت: «صبور باش و توکلت به خدا» و به راهش ادامه داد. دوباره پدر قاتل به پای او افتاد و این بار برادر مقتول آن مرد را از مقابل پای پدرش بلند کرد و خواست صبور باشد.
پدر مقتول در همان موقع یکی از آیههای سوره بقره را برای او تلاوت کرد با این مضمون که ای افراد ایمان آورده به خدا در برابر سختیها صبر کنید و نماز میخوانید بدانید خدا با صابران است. احمدرضا با دیدن پدر مقتول دوباره به التماس افتاد و گریه کرد، خواست از خطای او به خاطر والدین و برادر دوقلویش بگذرند. پدر مقتول فقط به او میگفت توکلت به خدا باشد. در میان ضجههای قاتل سه مرد یکی پس از دیگری اعدام شدند. ۱۰ دقیقه بعد نوبت به قاتل جوان رسید. رنگ بر رخسار نداشت. فریاد میزد اشتباه کردم و التماسهایش همچنان ادامه داشت. پدر قاتل از محوطه دور شده بود. ثانیهها به سرعت میگذشت، ۶۰ ثانیه مانده بود که اهرم کشیده و حکم قصاص اجرا شود که یکدفعه پدر داغدیده امیر محمد فریاد زد حکم را اجرا نمیکنم. به او دو ماه مهلت میدهم. دو شرط دارم که به زودی به اجرای احکام دادسرای جنایی میآیم و آن را اعلام میکنم. اکنون قاتل فرزندم را قصاص نمیکنم. او را پایین بیاورید. بعد هم رو به احمدرضا گفت؛ بعد از بازگشت به سلول خود ۲ جزء قرآن را حفظ کن. شوکه شده و زبانش بند آمده بود. ماموران زندان طناب را از گردنش در آوردند و او را که به سختی راه میرفت به سلولش بازگرداندند. بعد از آن پدر و برادر مقتول هم سوار خودرویی شدند و از زندان به سمت زادگاهشان که یکی از روستاهای استان خراسانجنوبی بود بازگشتند.
این گزارش حاکی است مرگ وزندگی احمدرضا قاتل پسر دانشجو تا دوماه دیگر مشخص می شود.اگر او در این مدت رضایت بگیرد، بخشیده می شود، در غیر این صورت دوباره به پای چوبه دار خواهد رفت.