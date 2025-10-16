سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه کربلا مازندران با شناسایی و ضربه زدن به شبکه‌ای گسترده متشکل از قاچاقچیان، فروشندگان و عاملان حمل غیرقانونی، موفق شدند بیش از ۲ میلیون لیتر فرآورده نفتی قاچاق را در این استان کشف کنند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سپاه کربلا مازندران، سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه‌الشریف) در سازمان اطلاعات این نهاد، در ادامه اقدامات هوشمندانه و مقتدرانه خود در راستای صیانت از سرمایه‌های ملی و مقابله با مفاسد کلان اقتصادی، توانستند یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق فرآورده‌های نفتی شمال کشور را شناسایی و ضربه‌‍‌پذیر کنند.

این شبکه شامل قاچاقچیان استانی و کشوری فرآورده‌های نفتی، فروشندگان غیرقانونی، پیمانکاران حمل سوخت، رانندگان حامل سوخت و پرسنل جایگاه‌های سوخت بوده است که بیش از ۲،۰۰۰،۰۰۰ لیتر گازوئیل را به صورت غیرقانونی جابه‌جا می‌کردند.

با همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی، این تیم بزرگ قاچاق به طور کامل تحت تعقیب قرار گرفته و برخوردهای قانونی لازم با آنان صورت گرفته است.

سپاه کربلا مازندران تأکید کرده است که عملیات شناسایی و مقابله با مفاسد اقتصادی و متجاوزین به بیت المال و حقوق شهروندان با جدیت و قاطعیت ادامه خواهد داشت.

هموطنان عزیز می‌توانند هرگونه گزارش و اخبار مرتبط را از طریق سامانه ۱۱۴ به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.