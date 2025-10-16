En
کشف قاچاق ۲ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی در مازندران

سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه کربلا مازندران با شناسایی و ضربه زدن به شبکه‌ای گسترده متشکل از قاچاقچیان، فروشندگان و عاملان حمل غیرقانونی، موفق شدند بیش از ۲ میلیون لیتر فرآورده نفتی قاچاق را در این استان کشف کنند.
کد خبر: ۱۳۳۴۷۰۸
| |
313 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سپاه کربلا مازندران، سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه‌الشریف) در سازمان اطلاعات این نهاد، در ادامه اقدامات هوشمندانه و مقتدرانه خود در راستای صیانت از سرمایه‌های ملی و مقابله با مفاسد کلان اقتصادی، توانستند یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق فرآورده‌های نفتی شمال کشور را شناسایی و ضربه‌‍‌پذیر کنند.

این شبکه شامل قاچاقچیان استانی و کشوری فرآورده‌های نفتی، فروشندگان غیرقانونی، پیمانکاران حمل سوخت، رانندگان حامل سوخت و پرسنل جایگاه‌های سوخت بوده است که بیش از ۲،۰۰۰،۰۰۰ لیتر گازوئیل را به صورت غیرقانونی جابه‌جا می‌کردند.
با همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی، این تیم بزرگ قاچاق به طور کامل تحت تعقیب قرار گرفته و برخوردهای قانونی لازم با آنان صورت گرفته است.

سپاه کربلا مازندران تأکید کرده است که عملیات شناسایی و مقابله با مفاسد اقتصادی و متجاوزین به بیت المال و حقوق شهروندان با جدیت و قاطعیت ادامه خواهد داشت.

هموطنان عزیز می‌توانند هرگونه گزارش و اخبار مرتبط را از طریق سامانه ۱۱۴ به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.

مازندران سپاه قاچاق سوخت گازوئیل سوخت قاچاق توقیف دستگیری خبر فوری
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
tabnak.ir/005bDY
