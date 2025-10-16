به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سپاه کربلا مازندران، سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجهالشریف) در سازمان اطلاعات این نهاد، در ادامه اقدامات هوشمندانه و مقتدرانه خود در راستای صیانت از سرمایههای ملی و مقابله با مفاسد کلان اقتصادی، توانستند یکی از بزرگترین شبکههای قاچاق فرآوردههای نفتی شمال کشور را شناسایی و ضربهپذیر کنند.
این شبکه شامل قاچاقچیان استانی و کشوری فرآوردههای نفتی، فروشندگان غیرقانونی، پیمانکاران حمل سوخت، رانندگان حامل سوخت و پرسنل جایگاههای سوخت بوده است که بیش از ۲،۰۰۰،۰۰۰ لیتر گازوئیل را به صورت غیرقانونی جابهجا میکردند.
با همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی، این تیم بزرگ قاچاق به طور کامل تحت تعقیب قرار گرفته و برخوردهای قانونی لازم با آنان صورت گرفته است.
سپاه کربلا مازندران تأکید کرده است که عملیات شناسایی و مقابله با مفاسد اقتصادی و متجاوزین به بیت المال و حقوق شهروندان با جدیت و قاطعیت ادامه خواهد داشت.
هموطنان عزیز میتوانند هرگونه گزارش و اخبار مرتبط را از طریق سامانه ۱۱۴ به مراجع ذیربط اطلاع دهند.