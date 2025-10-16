En
ترامپ: در حال گفت و گو با پوتین هستم!

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که در حال گفت‌وگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اس
ترامپ: در حال گفت و گو با پوتین هستم!

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از گفتگوی تلفنی طولانی مدت با ولادیمیر پوتین همتای روس خود خبر داد.

ترامپ درباره این تماس تلفنی گفت: در حال مکالمه تلفنی با رئیس جمهور پوتین هستم و این مکالمه طولانی در حال حاضر ادامه دارد.

رئیس جمهور آمریکا افزود: من و رئیس جمهور پوتین به محض تمام شدن این تماس تلفنی، مضمون و نتایج آن را به اطلاع شما خواهیم رساند.

نشریه آمریکایی اکسیوس پیشتر اعلام کرده بود که ترامپ و پوتین امشب و در آستانه نشست آمریکا و اوکراین در کاخ سفید، تلفنی گفتگو خواهند کرد.

آمریکا ترامپ رئیس جمهور آمریکا روسیه ولادیمیر پوتین جنگ اوکراین پایان جنگ خبر فوری
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
